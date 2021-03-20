Ломаченко скрывается за промоутером, – отец Хейни вылил грязь на украинца
В начале марта между Василием Ломаченко и Девином Хейни вспыхнул спор в соцсетях. Боксеры решили выяснять отношения онлайн, что едва не переросло в настоящий бой.
Источник:vRINGe
Ломаченко мог встретиться с Хейни до Лопеса
Боксеры будто хотели организовать бой, однако Хейни решил в следующем поединке встретиться с Хорхе Линаресом. Зато Ломаченко, который требовал у Хейни контракт на бой, пока остается без соперника.
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Билл Хейни, отец Девина Хейни, ответил на обвинения 33-летнего украинца. Как известно, Ломаченко заявил, что Хейни бросил ему вызов, когда уже имел на руках контракт с Линаресом.
Отец Девина Хейни рассказал, что пытался организовать бой для сына еще до встречи Ломаченко с Теофимо Лопесом осенью 2020-го. Однако Эгис Климас, менеджер Ломаченко, направил Хейни к промоутеру Боба Арума.
Глава Top Rank Арум сказал, что организует бой Ломаченко с Хейни, если у Девина закончится контракт с платформой DAZN.
Поэтому, Билл Хейни обвиняет Ломаченко в том, что украинец бросает слова на ветер, говоря, что он готов ко встрече с его сыном.
Ломаченко сказал, что он будет готов, и он свободен. Как ты можешь быть готов и свободен, если ты даже не говорил со своим промоутером? Если твой промоутер говорит, что нужно для этого боя, то как ты можешь быть свободен, если ты даже не говорил с ним?,
– отметил Билл Хейни.
Ломаченко скрывается за Бобом Арумом
Отец Девина Хейни считает, что Ломаченко скрывается за своим промоутером Бобом Арумом.
"Когда дела идут не по его сценарию, он говорит – это Боб, я ничего об этом не знаю. А теперь ты говоришь, что готов драться в мае, а сам не готов драться в мае, и говоришь, что вопрос к промоутеру. Значит ты не готов. Боб поставил крест на бой. Какой смысл требовать контракт, если Боб сказал поединку "нет". Отправлять его без причины, чтобы они его выбросили?", – рассказал Хейни
Он добавил, что Ломаченко не принимает решение относительно своих соперников.
"Так почему бы Ломаченко не заткнуться. Он не в той позиции. Он не может делать то, что хочет, поэтому – морду. Говори с Бобом Арумом, перестань говорить со всеми в твиттере. Лома говорил на Девина – трус, лжец и все такое, но это ты! Это был и есть ты сам", – резюмировал Хейни-старший.
- По версии Ломаченко, сторона Хейни недавно звонила его менеджеру и интересовалась, или украинец серьезно настроен на бой. Однако до обсуждения деталей поединка дело не дошло.
- Украинец выступает за проведение боя с Хейни, который удерживает титул WBC. Сообщалось, что украинцу предложат привлекательный гонорар за бой. Впрочем, сторона Ломаченко опровергла эту информацию.
- Ломаченко во время общения с Хейни в твиттере писал, что готов к поединку в мае. Однако промоутер Арум сказал, что бой состоится не раньше середины лета.
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