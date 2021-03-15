Промоутер Боб Арум назвал трех боксеров, которые могут провести бой против Василия Ломаченко. В этой тройке нет реванша с Теофимо Лопесом.

Потенциальные соперники Ломаченко

Промоутер Боб Арум не исключил, что Василий Ломаченко вернется на ринг уже в мае-июне 2021 года. Именно в этот период ему вызов бросил американец Девин Хейни, которого глава Top Rank включил в тройку претендентов на бой с украинцем

Читайте также Менеджер Ломаченко развеял слухи о бешеном гонораре украинца за бой с Хейни

Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы. Он может драться с Райаном Гарсией. Если он хочет спуститься в весе, то Оскар Вальдес – крутой соперник для Василия,

– заявил Арум.

Что известно о боксерах

Девин Хейни

Чемпион мира в легком весе по версии WBC с 2019 года. В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом. Боксер уже вступил в словесную перепалку с Ломаченко и предложил украинцу провести бой, на что Василий дал свое согласие.

Оскар Вальдес

Боксер уже встречался с Ломаченко на одном ринге. Произошло это в далеком 2009 году. Тогда мексиканец в Милане выиграл "бронзу" и стал первым боксером из Мексики, которому удалось завоевать медаль первенства мира. В 1/2 финала Вальдес проиграл Василию Ломаченко. На профессиональном ринге дебютировал в 2012 году. В 2021 году стал чемпионом мира во второй весовой категории, победив земляка Мигела Берчельта.

Райан Гарсия

Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, победив техническим нокаутом в 1-м раунде над мексиканцем Эдгаром Меза. Через четыре года в феврале 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – настоящее время). Обладатель WBO NABO (2019 – настоящее время) в легком весе.