Девин Хейни скорее всего не выйдет на один ринг против Василия Ломаченко. Для него выгодным соперником станет Хорхе Линарес, который был бит украинцем в 2018 году.

Безумный гонорар для 22-летнего Хейни

Бой Хейни и Линареса должен состояться 15 мая. Чемпион мира по версии WBC Девин Хейни обогатится немалой суммой денег.

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22-летний американец должен получить за поединок 3 миллиона долларов. Это на один миллион больше, чем заработал Девин в прошлом противостоянии против Юриоркиса Гамбоа. В свои всего 22 года он является одним из самых высокооплачиваемых боксеров.

Sources: Devin Haney set to earn $3 million for his May fight against Jorge Linares. The rising star made $2 million for his November bout against Yuriorkis Gamboa. At 22, Haney already one of the best paid in the game — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 9, 2021

Интересно, что Хейни сам предложил украинцу провести бой, а теперь дает заднюю. Американец заявил, что на пути такому поединку станет промоутер Боб Арум.

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