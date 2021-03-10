Ему не нужен Ломаченко: Хейни получит щедрый гонорар за бой с Линаресом
Девин Хейни скорее всего не выйдет на один ринг против Василия Ломаченко. Для него выгодным соперником станет Хорхе Линарес, который был бит украинцем в 2018 году.
Источник:твитер Майка Коппинжера
Безумный гонорар для 22-летнего Хейни
Бой Хейни и Линареса должен состояться 15 мая. Чемпион мира по версии WBC Девин Хейни обогатится немалой суммой денег.
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22-летний американец должен получить за поединок 3 миллиона долларов. Это на один миллион больше, чем заработал Девин в прошлом противостоянии против Юриоркиса Гамбоа. В свои всего 22 года он является одним из самых высокооплачиваемых боксеров.
Интересно, что Хейни сам предложил украинцу провести бой, а теперь дает заднюю. Американец заявил, что на пути такому поединку станет промоутер Боб Арум.
Ломаченко – Хейни: словесная перепалка
- Девин Хейни вступил в словесную перепалку с Василием Ломаченко. Американец не упустил такой случай и пригласил украинца на бой. Опытный боксер из Украины быстро согласился на поединок, который Девин предложил провести уже весной 2021 года.
- Боб Арум, который является промоутером Ломаченко, согласился организовать бой.
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