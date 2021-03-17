Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко рассказал, были ли официальные предложения от команды Девина Хейни. Украинец заявляет, что американец бросил ему вызов, когда уже имел на руках контракт о бое с Хорхе Линаресом.

Хейни решил "сидеть на двух стульях"

Недавно Девин Хейни неожиданно в твиттере бросил вызов Василию Ломаченко, предложив украинцу выйти на один ринг уже в мае-июне этого 2021 года. На что получил положительный ответ от бывшего чемпиона.

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По мнению украинского боксера, американец решил показать, что он не боится ни одного соперника в своей весовой категории. Поэтому решил публично вызвать его на бой. Однако еще одним соперником Хейни может стать Хорхе Линарес, которого Ломаченко побил в 2018 году.

Сам боксер из Украины уверен, что Хейни вел переговоры с ним, уже имея на руках контракт о поединке с другим соперником, где даже стояла подпись Линареса.

Я не просто написал, что хочу боксировать на ринге, а не в твиттере. Он вспомнил обо мне, когда подписал контракт с Линаресом. Это мое мнение, мне так кажется,

– заявил Ломаченко.

"Сначала его команда получила контракт с Линаресом. Он понимал, что у него будет бой с Хорхе, а затем решил напомнить о том, что готов боксировать со всеми в этой весовой категории и никого не боится. Сам он реально понимал, что боксировать со мной не будет. А всем остальным бросил пыль в глаза: "Вот смотрите, я вообще не против. Я готов, я за", – утверждает украинец.

Линарес и Хейни не подписывали контракт