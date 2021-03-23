Словесна перепалка у соцмережах між Василем Ломаченком та Девіном Хейні так і не завершилась контрактом про бій. Українець розставив усі крапки над "і" щодо потенційного поєдинку з американцем.

Команда Хейні збрехала про контракт

Василь Ломаченко спростував інформацію про контракт з Девіном Хейні. Американська команда не надсилала українцю жодних документів чи офіційних пропозицій.

Варте уваги Наступний бій Ломаченко проведе у липні, – менеджер боксера

Пізніше сторона американця заявила, що запропонувала Ломаченкові контракт із значним гонораром, однак замість продовження переговорів стало відомо, що Хейні в травні проведе бій з Хорхе Лінаресом. Американська команда начебто запропонувала українцю гонорар із семизначною сумою. Однак такі обіцянки залишились лише на рівні слів.

Він виходив у прямий ефір і сказав, що вони надіслали мені контракт. Однак у менеджера та промоутера жодних угод немає. Виходить, що вони збрехали. На цьому ставимо крапку,

– заявив Ломаченко.

Український боксер мав розмову з промоутером Бобом Арумом та просив його організувати цей поєдинок. Однак відразу відмовився від цієї пропозиції, коли дізнався, що Девін вже готується до бою з Хорхе Лінаресом, якого Василь перемагав у 2018 році.

Натомість команда українця не збирається чекати Хейні та вже шукає потенційних суперників для Ломаченка. Раніше повідомлялось, про трьох можливих суперників для боксера з України. У цю трійку входили Оскар Вальдес, Раян Гарсія та якраз Девін Хейні. Також українець міг вийти на один ринг проти Масайоші Накатані.

Ломаченко – Хейні: коротко про конфлікт