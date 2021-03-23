Хейні збрехав, він не відправляв контракт про бій, – Ломаченко
Словесна перепалка у соцмережах між Василем Ломаченком та Девіном Хейні так і не завершилась контрактом про бій. Українець розставив усі крапки над "і" щодо потенційного поєдинку з американцем.
Джерело:ютуб-канал SNOWQUEENLA
Команда Хейні збрехала про контракт
Василь Ломаченко спростував інформацію про контракт з Девіном Хейні. Американська команда не надсилала українцю жодних документів чи офіційних пропозицій.
Варте уваги Наступний бій Ломаченко проведе у липні, – менеджер боксера
Пізніше сторона американця заявила, що запропонувала Ломаченкові контракт із значним гонораром, однак замість продовження переговорів стало відомо, що Хейні в травні проведе бій з Хорхе Лінаресом. Американська команда начебто запропонувала українцю гонорар із семизначною сумою. Однак такі обіцянки залишились лише на рівні слів.
Він виходив у прямий ефір і сказав, що вони надіслали мені контракт. Однак у менеджера та промоутера жодних угод немає. Виходить, що вони збрехали. На цьому ставимо крапку,
– заявив Ломаченко.
Український боксер мав розмову з промоутером Бобом Арумом та просив його організувати цей поєдинок. Однак відразу відмовився від цієї пропозиції, коли дізнався, що Девін вже готується до бою з Хорхе Лінаресом, якого Василь перемагав у 2018 році.
Натомість команда українця не збирається чекати Хейні та вже шукає потенційних суперників для Ломаченка. Раніше повідомлялось, про трьох можливих суперників для боксера з України. У цю трійку входили Оскар Вальдес, Раян Гарсія та якраз Девін Хейні. Також українець міг вийти на один ринг проти Масайоші Накатані.
Ломаченко – Хейні: коротко про конфлікт
- Хейні першим розпочав бесіду з Ломаченком у соцмережах. Американець кинув виклик українцю та отримав позитивну відповідь. У повідомленнях була орієнтовна дата поєдинку – травень-червень 2021 року.
- Після цього сам Хейні несподівано перемкнувся на іншого суперника Хорхе Лінареса. Американець повівся на гонорар у вигляді 3 мільйонів доларів та вже 15 травня може вийти на ринг саме проти венесуельця.
- Боксер з України заявив, що не збирається битись з американцем, який вже має підписаний контракт про бій з Лінаресом у руках. Едді Хірн, який є промоутером американця, у коментарі Badlefthook.com спростував інформацію.
- Батько Хейні миттєво зреагував на такі слова Ломаченка. Він заявив, що Василь боїться його сина та ховається за спиною у свого промоутера. Хоча Боб Арум сказав, що організує бій між боксерами.
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