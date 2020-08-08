В пятницу, 7 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Манчестер Сити" и "Лион" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Английский клуб в 1/8 финала прошел мадридский "Реал". "Манчестер Сити" выиграл оба поединка, пишет 24 канал.

В параллельном матче "Ювентус" принимал "Лион". Матч закончился победой хозяев поля, но дальше проходят французы.

Смерть украинского баскетболиста Сергея Мясоедова

7 сепрня ушел из жизни украинский баскетболист Сергей Мясоедов. Баскетболист Высшей лиги Украины умер на 26 году жизни.

В середине мая Спорт 24 сообщал, что Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда. Сергей был прооперирован и находился в тяжелом состоянии.

По информации Федерации баскетбола Украины, он более двух месяцев боролся за жизнь в больнице.

Что известно о Сергее Мясоедове?

Многократный участник и победитель слэм-данк конкурсов самого высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ-событиях.

В Высшей лиге Украины форвард выступал за команды "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

В воскресенье, 9 августа, во время 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3 друзья Сергея проведут данк конкурс в память о товарище.

Свитолина отказалась от участия в US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила пропустить розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

"Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open. Я понимаю и уважаю все усилия, которые организаторы прилагают, чтобы турнир состоялся в безопасной среде, но мне все еще не комфортно путешествовать в США, не рискуя своей командой и собой", – объяснила свое решение Свитолина.

Участие украинок на US Open

Предварительно сообщалось, что на US Open выступят другие украинки – Даяна Ястремская (№25), Екатерина Бондаренко (№85), Екатерина Козлова (№89) и Катарина Завацкая (№105). При этом лишь первая из них начнет выступление с основной сетки соревнований, в то время как другие должны пробиваться на турнир через сито квалификации.

Луческу выиграл первый матч во главе "Динамо"

7 августа "Динамо" в первом спарринге при Мирче Луческу разгромило "Верес" (3:0). Голы забивали Дуелунд (6,) Супряга (16), де Пена (52).

Следующий матч "Динамо" сыграет с "Десной" в рамках подготовки к сезону. Поединок состоится 11 августа. Первый официальный матч "Динамо" проведет в конце августа, когда стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес включен в голосование за лучшего игрока недели в Лиге Европы. Соперником форварда являются еще три игрока.

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Мораес в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" оформил дубль, который принес "Шахтеру" победу и выход в четвертьфинал. Форвард забил первый гол в матче на 89-й минуте, а затем оформил разгром, отметившись на 90+3 минуте.

Соперниками нападающего в голосовании являются: