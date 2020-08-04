Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова находится в заявке Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Об этом сообщает Telegram-канал Just Tennis. Элина все-таки поедет на мейджор, даже несмотря на бурную пандемию коронавируса.

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Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований – Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.

Ранее Свитолина заявляла о планирует вернуться на корт на турнире в Мадриде, но как стало известно, скорее всего, эти соревнования будут отменены.

Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа. Параллельно были заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.

Что известно о US Open