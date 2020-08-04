В последний момент: Свитолина заявилась на US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова находится в заявке Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Об этом сообщает Telegram-канал Just Tennis. Элина все-таки поедет на мейджор, даже несмотря на бурную пандемию коронавируса.
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Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований – Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.
Ранее Свитолина заявляла о планирует вернуться на корт на турнире в Мадриде, но как стало известно, скорее всего, эти соревнования будут отменены.
Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа. Параллельно были заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.
Что известно о US Open
- В прошлом году Свитолина на US Open впервые дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.