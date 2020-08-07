Наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб признан лучшим тренером чемпионата Беларуси в июле. Хорошие выступления команды на беларусском чемпионате не могли не оценить журналисты и болельщики.

Беларусская ассоциация футбола традиционно провела голосование за лучшего тренера месяца. На этот раз не обошлось без украинского следа. Большинство голосов было отдано именно украинскому специалисту.

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Лучший тренер

Вернидуб набрал 35 очков из 48 возможных, что позволило ему значительно опередить своих ближайших конкурентов.

В общем 6 из 12 журналистов отдали победу украинцу. Еще 5 поставили его на второе место, а в голосовании всего одного представителя СМИ Вернидуб занял третью строчку.

Карьера Вернидуба

Возглавил команду Вернидуб осенью 2019 года. Сейчас "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента БАТЭ на 6 пунктов.

В прошлом месяце команда Вернидуба показала почти 100-процентный результат. Они одержали четыре победы в пяти матчах.

Ранее наставник работал в луганской Заре", которую в сезоне 2013/14 вывел в Лигу Европы, а в сезоне 2015/16 клуб дошел до финала Кубка Украины, где проиграл лишь донецкому "Шахтеру" (0:2).

Вернидуб тренировал команду из Луганска восемь сезонов. Первым клубом Вернидуба в тренерской карьере стал запорожский "Металлург", где он работал в тренерском штабе, а затем стал исполняющим обязанности главного тренера.

Лучшие моменты с украинским специалистом, смотрите видео