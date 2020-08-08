У п'ятницю, 7 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Манчестер Сіті" та "Ліон" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Англійський клуб в 1/8 фіналу пройшов мадридський "Реал". "Манчестер Сіті" виграв обидва поєдинки, пише 24 канал.

У паралельному матчі "Ювентус" приймав "Ліон". Матч закінчився перемогою господарів поля, але далі проходять французи.

Смерть українського баскетболіста Сергія Мясоєдова

7 сепрня пішов з життя український баскетболіст Сергій Мясоєдов. Баскетболіст Вищої ліги України помер на 26 році життя.

У середині травня Спорт 24 повідомляв, що Мясоєдов впав у кому. Баскетболіст отримав важку травму внаслідок падіння з велосипеда. Сергій був прооперований та перебував у важкому стані.

За інформацією Федерації баскетболу України, він понад два місяці він боровся за життя в лікарні.

Що відомо про Сергія Мясоєдова?

Багаторазовий учасник та переможець слем-данк конкурсів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ-подіях.

У Вищій лізі України форвард виступав за команди "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра та запорізький "Металург".

У неділю, 9 серпня, під час 5 туру Суперліги Парі-Матч 3х3 друзі Сергія проведуть данк конкурс у пам’ять про товариша.

Світоліна відмовилася від участі в US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила пропустити розіграш Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

"Зважаючи на всі аспекти, я вирішила не грати на US Open. Я розумію і поважаю всі зусилля, які організатори докладають, щоб турнір відбувся в безпечному середовищі, але мені все ще не комфортно подорожувати до США, не ризикуючи своєю командою та собою", – пояснила своє рішення Світоліна.

Участь українок на US Open

Попередньо повідомлялося, що на US Open виступлять інші українки – Даяна Ястремська (№25), Катерина Бондаренко (№85), Катерина Козлова (№89) та Катаріна Завацька (№105). При цьому лише перша з них розпочне виступ з основної сітки змагань, у той час як інші мали б пробиватися на турнір через сито кваліфікації.

Луческу виграв перший матч на чолі "Динамо"

7 серпня, "Динамо" в першому спарингу при Мірчі Луческу розгромило "Верес" (3:0). Голи забивали Дуелунд (6,) Супряга (16), де Пена (52).

Наступний матч "Динамо" зіграє з "Десною" в рамках підготовки до сезону. Поєдинок відбудеться 11 серпня. Перший офіційний матч "Динамо" проведе наприкінці серпня, коли стартує новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Мораес претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес включений в голосування за найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Суперником форварда є ще три гравці.

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Мораес у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" оформив дубль, який приніс "Шахтарю" перемогу та вихід у чвертьфінал. Форвард забив перший гол у матчі на 89-й хвилині, а згодом оформив розгром, відзначившись на 90+3 хвилині.

Суперниками нападника в голосуванні є: