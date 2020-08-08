7 августа "Ювентус" принимал "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч закончился победой хозяев поля, но дальше проходят французы.

Ювентус – Лион 2:1

Голы: Роналду, 44 (пен.), 60 – Депай, 12 (пен.)

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Перед матчем

В чемпионате Франции, который завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, "Лион" оказался на седьмой позиции. Неделю назад команда Руди Гарсии провела первый официальный матч за долгое время. В финале Кубка французской лиги "львы" только в серии пенальти уступили ПСЖ.

"Ювентус" в своем национальном первенстве оформил очередной чемпионский титул.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся еще в конце февраля, "львы" одержали минимальную победу благодаря результативному удару Луки Тузара. Примечательно, что автор гола в ворота туринского клуба уже не является игроком "Лиона", который продал полузащитника в "Герту".

Тяжелое положение "Ювентуса"

Гости из Лиона очень неожиданно открыли счет во встрече уже на 12-й минуте. Бентанкур в подкате сбил Ауара в штрафной и заработал пенальти в собственные ворота.

Мемфис Депай забил с одиннадцатиметрового расстояния по центру ворот. Вратарь решил гадать и прыгнул в сторону – 0:1. После этого гола подопечным Маурицио Сарри нужно было забивать минимум 3 мяча, чтобы пройти в следующую стадию Лиги чемпионов.

Видео гола Депая

"Ювентус" создал первый опасный только ближе к половине первого тайма. Бернардески блестяще прошел к воротам по самой линии поля, голкипер начал думать и пропустил игрока, только защитник в последний момент выбил мяч.

На 38-й минуте Роналду пробивал со штрафного с 19-ти метров по центру ворот – в самый угол летел мяч, однако вратарь Лопеш совершил блестящий сейв.

Уже через несколько минут "Ювентус" сравнял счет. Арбитр увидел игру рукой Депая во время этого штрафного, показал ему желтую и назначил пенальти в ворота "Лиона".

Антони Лопеш среагировал на удар с пенальти в исполнении Криштиану Роналду, но не смог отбить мяч, который залетел в правый нижний угол – 1:1.

Видео гола Роналду

Тщетные попытки

После перерыва команды долго не могли создать опасные моменты, пока Роналду не оформил дубль и дал надежду на спасение.

На 60-й минуте Роналду не удержали защитники, небольшого пространства хватило португальцу и с его мощным ударом не справился вратарь. 2:1.

Видео второго гола Роналду

На 78-й минуте Рэмзи неудачно выбивал мяч из штрафной, попал по ноге Дембеле, арбитр посмотрел VAR и не назначил второй пенальти в матче в ворота "Ювентуса". До конца матча подопечные Сарри пытались предпринять попытки забить спасительный гол, но оборона "Лиона" действовала надежно.