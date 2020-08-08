"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Английский клуб в 1/8 финала прошел мадридский "Реал". "Манчестер Сити" выиграл оба поединка.

Манчестер Сити – Реал 2:1

Голы: Стерлинг, 9, Жезус, 68 – Бензема, 28

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После первого матча в паре между "Манчестер Сити" и "Реалом" еще не было определено, кто выйдет в следующий раунд, пишет 24 канал. В феврале игра в Мадриде завершилась волевой победой англичан со счетом 2:1.

С того матча прошло много времени: "Реал" стал чемпионом Испании, а "Манчестер Сити" отдал золотые медали АПЛ "Ливерпулю". В какой форме команды подходили к Лиге чемпионов – не знал никто.

Перед игрой обе команды имели кадровые потери. Из-за травмы поединок пропускал нападающий хозяев Кун Агуэро, а Мэнди отбывал дисквалификацию. "Сливочные" не могли рассчитывать на Рамоса, Марлоса и Бэйла.

Результативная перестрелка

Команды спокойно начали матч и ничего не предвещало быстрого гола. На 9-й минуте "горожане" включили традиционный прессинг, под который попали Куртуа и Варана.

Последний почему-то замешкался и Жезус перехватил мяч. Бразилец отдал пас на Стерлинга и тот отправил мяч в пустые ворота.

"Манчестер Сити" после забитого гола почувствовал запах крови и моменты у ворот "Реала" посыпались. Свои шансы упустили Гюндоган, Фоден и Стерлинг.

Последний нанес коварный удар и мяч приземлился на сетку.

Первый момент у "Реала" имел Бензема. Азар сделал разрезной пас на Карима, который развернулся, обыграв Ляпорта, и пробил. Эдерсон в прыжке отбил мяч.

Через мгновение дальний плотный удар нанес Азар. Эдерсон забрал мяч во второй раз.

"Реал" вернулся в игру на 29 минуте. Родриго на правом фланге обыграл Кансело и сделал навес в штрафную. Там Бензема прыгнул выше и пробил головой. Эдерсон не смог спасти партнеров.

Karim Benzema nods Real Madrid level on the night ️#UCL pic.twitter.com/FOL3A9rivz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

"Манчестер Сити" после того, как побывал в нокдауне, быстро пришел в себя и на 36 минуте создал острый момент. Хозяева ответили "Реалу" ударом Канселу почти из-за пределов штрафной, но Куртуа отбил мяч.

На 42 минуте прессинг хозяев едва во второй раз не привел к голу. Куртуа неудачно выбил, после чего "горожане" перехватили мяч. На ударную позицию вышел Фоден, но мяч после его выстрела разминулся с воротами с внешней стороны.

Еще один раз Куртуа вынужден был вступать в игру в конце тайма: Де Брюйне с углового закрутил в "девятку", но его земляк выручил "Реал". На перерыв команды ушли при ничьей.

Победный тайм

Подопечные Пепа Гвардиолы агрессивно начали второй тайм, создав несколько возможностей забить. Отличный шанс упустил Стерлинг. Рахима лицом к лицу с Куртуа красивым вертикальным пасом вывел Де Брюйне, но Стерлинг не смог попасть в ворота.

На 54 минуте Стерлинг снова был близок, чтобы оформить дубль. "Горожане" развернули быструю атаку правым флангом после обрезки Каземиро. Гюндоган остроумно отпасовал на Рахима в штрафной, но Куртуа вовремя вышел из ворот и отвел угрозу.

После агрессивно старта от англичан "Реалу" удалось несколько перехватить инициативу. Неплохой момент был у Бензема. Француз нанес дальний удар точно в руки Эдерсону.

На 66 минуте Куртуа совершил невероятный сейв. Жезус получил мяч в штрафной и нанес сочный удар. Тибо продемонстрировал удивительную реакцию и отбил мяч.

Варан, который допустил результативную ошибку в первом тайме, "привез" и после перерыва. Варан не смог отдать пас на Куртуа и Жезус перехватил мяч. Бразилец легко обыграл голкипера и вывел "Манчестер Сити" вперед.

Gabriel Jesus has scored 15 goals in 22 UCL games so far...#UCL pic.twitter.com/mGiHpTibzW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

После этой задача "Реала" осложнилась: мадридцам нужно было забивать два гола и больше не пропускать. Забитый гол окрылил "Манчестер Сити" и те создали еще несколько острых моментов.

После этого сложилось впечатление, что "Реал" сложил оружие. "Манчестер Сити" контролировал мяч и не позволял гостям создать хотя бы момент. Таким образом, "Манчестер Сити" победил в двух матчах и прошел в четвертьфинал с общим счетом 4:2.

Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Манчестер Сити – Реал видеообзор матча