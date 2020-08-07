В пятницу, 7-го августа, ушел из жизни украинский баскетболист Сергей Мясоедов. Баскетболист Высшей лиги Украины умер на двадцать шестом году жизни.

О смерти Мясоедова сообщил в инстаграме другой украинский баскетболист Юрий Кондраков. Также информацию подтверждает Федерация баскетбола Украины.

Кстати: 216-сантиметровый баскетболист умер от сердечного приступа в 27 лет во время тренировки

Мясоедов впал в кому

В середине мая Спорт 24 сообщал, что Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда.

Сергей был прооперирован и находился в тяжелом состоянии.

По информации ФБУ, он более двух месяцев он боролся за жизнь в больнице.

"Медики делали все возможное, чтобы спасти баскетболиста, однако истощенный организм не выдержал", – говорится в сообщении.

Что известно о Сергее Мясоедове?