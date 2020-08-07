Умер украинский баскетболист Сергей Мясоедов
В пятницу, 7-го августа, ушел из жизни украинский баскетболист Сергей Мясоедов. Баскетболист Высшей лиги Украины умер на двадцать шестом году жизни.
О смерти Мясоедова сообщил в инстаграме другой украинский баскетболист Юрий Кондраков. Также информацию подтверждает Федерация баскетбола Украины.
Кстати: 216-сантиметровый баскетболист умер от сердечного приступа в 27 лет во время тренировки
Мясоедов впал в кому
В середине мая Спорт 24 сообщал, что Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда.
Сергей был прооперирован и находился в тяжелом состоянии.
По информации ФБУ, он более двух месяцев он боролся за жизнь в больнице.
"Медики делали все возможное, чтобы спасти баскетболиста, однако истощенный организм не выдержал", – говорится в сообщении.
Что известно о Сергее Мясоедове?
- Многократный участник и победитель слэм-данк конкурсов самого высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ-событиях.
- В Высшей лиге Украины форвард выступал за команды "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".
- В воскресенье, 9 августа, во время 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3 друзья Сергея проведут данк конкурс в память о товарище.