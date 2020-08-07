Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес включен в голосование за лучшего игрока недели в Лиге Европы. Соперниками форварда являются еще три игрока.

Мораес в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" оформил дубль, который принес "Шахтеру" победу и выход в четвертьфинал, пишет 24 канал. Форвард забил первый гол в матче на 89-й минуте, а затем оформил разгром, отметившись на 90+3 минуте.

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Именно благодаря этому форвард попал в голосование от официального сайта УЕФА за лучшего игрока недели в Лиге Европы. Соперниками нападающего в голосовании являются:

вратарь "Вулверхэмптона" Руи Патрисио

защитник "Севильи" Серхио Регилон

нападающий "Копенгагена" Йонас Винд

Проголосовать за лучшего игрока недели в Лиге Европы можно по ссылке.

Напомним, "Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Там команда сыграет против "Базеля". Матч запланирован на 11 августа в немецком Гельзенкирхене.

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