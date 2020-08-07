Киевское "Динамо" провело первый матч под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. В товарищеском поединке киевляне одолели ровенский "Верес".

Динамо – Верес 3:0

Голы: Дуелунд, 6, Супряга, 16, де Пена, 52

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"Динамо" активно начало игру и уже на шестой минуте открыло счет, пишет сайт "бело-синих".

После паса Леднева с правого фланга Супряга нанес удар с близкого расстояния с острого угла. Когут отбил мяч перед собой, а на добивании удачно сыграл Дуелунд.

На 16-й минуте динамовцы забили второй мяч. После ошибки вратаря "Вереса" Супряга забил мяч в пустые ворота.

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После перерыва "Динамо" провело третий гол. Сидорчук отдал вразрез на Цитаишвили, тот навесил в центр штрафной, куда побежал де Пена и головой переправил мяч в сетку.

Таким образом, "Динамо" одержало победу со счетом 3:0.

Первый официальный матч "Динамо" проведет в конце августа, когда стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Динамо – Верес видеообзор матча