"Динамо" сыграет спарринг с "Десной" в рамках подготовки к сезону. Матч состоится 11 августа.

Об этом сообщает "Динамомания". Ранее черниговский клуб играл против "Динамо" U-21 (2:2).

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"Футбол 24" тоже сообщает о товарищеской встрече с "Десной", а также о планируемых матчах с "Олимпиком" и "Колосом". Даты пока неизвестны.

Первый матч Луческу в "Динамо"