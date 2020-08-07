"Динамо" узнало следующего соперника перед восстановлением сезона: дата матча
"Динамо" сыграет спарринг с "Десной" в рамках подготовки к сезону. Матч состоится 11 августа.
Об этом сообщает "Динамомания". Ранее черниговский клуб играл против "Динамо" U-21 (2:2).
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"Футбол 24" тоже сообщает о товарищеской встрече с "Десной", а также о планируемых матчах с "Олимпиком" и "Колосом". Даты пока неизвестны.
Первый матч Луческу в "Динамо"
- В пятницу, 7 августа, "Динамо" в первом спарринге при Мирче Луческу разгромило "Верес" (3:0). Голы забивали Дуелунд (6), Супряга (16), де Пена (52).
- Первый официальный матч "Динамо" проведет в конце августа, когда стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).
- Также 3 августа "Динамо" провело двусторонний матч под руководством нового наставника команды Мирчи Луческу. Тренерский штаб "Динамо" поделил игроков на две команды, которые играли в манишках зеленого и оранжевого цветов. Команды сыграли три тайма по 30 минут каждый.