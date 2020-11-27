Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы. Весь мир прощается с Диего Марадоной. Капитана "Динамо" Сергея Сидорчука дисквалифицировали на три матча. Таковы были главные новости спорта 26 ноября

Сенсационная победа "Зари"

Луганская "Заря" проиграла три первых матча в группе Лиги Европы. Греческому АЕКу дома луганчане уступили 1:4. Но в Греции "Заре" удалось в полной мере взять реванш – победа 3:0.

Как это было "Заря" сенсационно разгромила греческий АЕК в Лиге Европы: видео

С остальными результатами матчей можно ознакомиться по ссылке.

Мир прощается с Марадоной

26 ноября по всему миру состоялись акции прощания с легендарным Диего Марадоной.

Дисквалификация Сидорчука

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук не сможет помочь киевской команде в ближайших матчах. Все из-за грубого фола против игрока "Шахтера" Виктора Корниенко. Из-за травмы защитник не сыграет до конца сезона.

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Сидорчука на три матча. Одну игру с "Ингульцем" он уже пропустил. Поэтому не сыграет еще в двух ближайших матчах УПЛ.

Следующий бой Усика

Промоутер Александр Красюк рассказал, когда можно ожидать возвращения на ринг украинского супертяжа Александра Усика. Украинец сможет провести следующий поединок уже в апреле 2021 года.

Сколько украинские теннисистки заработали в 2020 году

В 2020 году американка София Кенинов больше всего обогатилась из всех теннисисток мира, ее бюджет пополнился более чем 4 миллионами долларов.

Зато в сотню теннисисток, которые заработали больше всего, вошли сразу четыре украинки. На первом месте Элина Свитолина (625 тысяч долларов). Далее следуют Даяна Ястремская (486 тысяч долларов), Марта Костюк (322 тысяч долларов) и Екатерина Козлова (263 тысячи долларов).