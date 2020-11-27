Сенсационная победа "Зари", прощание с Марадоной: главные новости спорта 26 ноября
Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы. Весь мир прощается с Диего Марадоной. Капитана "Динамо" Сергея Сидорчука дисквалифицировали на три матча. Таковы были главные новости спорта 26 ноября
Сенсационная победа "Зари"
Луганская "Заря" проиграла три первых матча в группе Лиги Европы. Греческому АЕКу дома луганчане уступили 1:4. Но в Греции "Заре" удалось в полной мере взять реванш – победа 3:0.
Как это было "Заря" сенсационно разгромила греческий АЕК в Лиге Европы: видео
С остальными результатами матчей можно ознакомиться по ссылке.
Мир прощается с Марадоной
26 ноября по всему миру состоялись акции прощания с легендарным Диего Марадоной.
- Во время прощания болельщики пытались прорваться в президентский дворец, где выставили гроб с Марадоной.
- Юрист Марадоны заявил, что скорая помощь на вызов ехала полчаса. Теперь он требует провести расследование.
- Стали известны и последние слова Марадоны.
- Футболистам предлагают отказаться использовать 10-й номер Марадоны.
- А вот здесь – подборка ярких фотографий Марадоны вне футбольного поля. Таким вы его вряд ли видели.
- Сын Диего Марадоны попал в реанимацию после смерти отца. Диего Марадона-младший и так находился в больнице, ведь у него коронавирус.
- Интернет-пользователи перепутали Марадону с Мадонной – певица в соцсетях получила комментарии со словами соболезнования.
Дисквалификация Сидорчука
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук не сможет помочь киевской команде в ближайших матчах. Все из-за грубого фола против игрока "Шахтера" Виктора Корниенко. Из-за травмы защитник не сыграет до конца сезона.
Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Сидорчука на три матча. Одну игру с "Ингульцем" он уже пропустил. Поэтому не сыграет еще в двух ближайших матчах УПЛ.
Следующий бой Усика
Промоутер Александр Красюк рассказал, когда можно ожидать возвращения на ринг украинского супертяжа Александра Усика. Украинец сможет провести следующий поединок уже в апреле 2021 года.
Сколько украинские теннисистки заработали в 2020 году
В 2020 году американка София Кенинов больше всего обогатилась из всех теннисисток мира, ее бюджет пополнился более чем 4 миллионами долларов.
Зато в сотню теннисисток, которые заработали больше всего, вошли сразу четыре украинки. На первом месте Элина Свитолина (625 тысяч долларов). Далее следуют Даяна Ястремская (486 тысяч долларов), Марта Костюк (322 тысяч долларов) и Екатерина Козлова (263 тысячи долларов).
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