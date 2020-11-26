Сердце легендарного футболиста Диего Марадоны остановилось в возрасте 60 лет 25 ноября. Теперь стало известно, что врачи боролись за жизнь легенды в течение двух часов после того, как он пожаловался на самочувствие.

Врачи выяснили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы. Об этом пишет аргентинское издание Clarin.

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Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра. Утром Диего Марадона проснулся, позавтракал и вернулся в постель. Позже медсестра, которая ухаживала за звездой футбола после операции, рассказала о его последних словах: "Me siento mal" ("Мне плохо" – на украинском).

Тогда медсестра немедленно вызвала скорую помощь. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Диего Марадоны, после чего констатировали смерть футбольной легенды.

Родные также рассказали, что в последние дни Диего был встревожен и заметно нервничал. Поэтому они решили отправить его на Кубу для реабилитации.

Что еще известно о здоровье и смерти Марадоны: