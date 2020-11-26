Стали известны детали смерти и последние слова Диего Марадоны
Сердце легендарного футболиста Диего Марадоны остановилось в возрасте 60 лет 25 ноября. Теперь стало известно, что врачи боролись за жизнь легенды в течение двух часов после того, как он пожаловался на самочувствие.
Врачи выяснили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы. Об этом пишет аргентинское издание Clarin.
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Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра. Утром Диего Марадона проснулся, позавтракал и вернулся в постель. Позже медсестра, которая ухаживала за звездой футбола после операции, рассказала о его последних словах: "Me siento mal" ("Мне плохо" – на украинском).
Тогда медсестра немедленно вызвала скорую помощь. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Диего Марадоны, после чего констатировали смерть футбольной легенды.
Родные также рассказали, что в последние дни Диего был встревожен и заметно нервничал. Поэтому они решили отправить его на Кубу для реабилитации.
Что еще известно о здоровье и смерти Марадоны:
- В начале ноября 2020 года он попал в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Марадону госпитализировали из-за сильного стресса, но на компьютерной томографии обнаружили субдуральную гематому.
- Операция прошла успешно, поэтому его выписали из больницы через несколько дней. Последние две недели легенда провел в своем доме в Тигре под присмотром медсестры и восстанавливался после операции.
- Вероятнее всего, проблемы с сердцем были следствием бурной молодости легендарного футболиста. Ее можно кратко охарактеризовать тремя словами: секс, кокаин и футбол.
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