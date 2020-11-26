Футбольный мир прощается с одним из лучших своих сыновей – Диего Армандо Марадоной. Выдающийся аргентинский футболист скончался 25-го ноября из-за остановки сердца.

Марадона – один из самых ярких личностей в футболе. Будучи гением на футбольном поле, он был сомнительным персонажем в быту.

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Диего Марадона скончался на 60-м году жизни. Чемпион мира 1986 года, чемпион Италии в составе "Наполи", обладатель Кубка Испании в составе "Барселоны".

26 ноября миллионы болельщиков прощаются с легендой, а выдающиеся личности выражают соболезнования.

Издание vintag.es опубликовало коллекцию редких фотографий Марадоны.



Фотографии Диего Марадоны / Все фото vintag.es