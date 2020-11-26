Футбольное сообщество всколыхнула печальная новость о смерти легендарного нападающего Диего Марадоны. В честь легенды хотят назвать улицы, стадионы и даже вывести из обращения 10-й номер, под которым играл Диего.

Наставник французского "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил способ увековечить память о Марадоне. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча "Марселя" в Лиге чемпионов, пишет 24 канал.

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Это была бы самая большая почесть, которую мы могли бы оказать

Португальский тренер, выигрывавший с "Порту" Лигу Европы, предлагает вывести из обращения 10-й номер.

Смерть Марадоны – очень плохая новость. Тяжелая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела десятый номер из обращения во всех турнирах, во всех командах. Это была бы самая большая почесть, которую мы могли бы оказать. Смерть Марадоны – невероятная потеря для мирового футбола,

– сказал Виллаш-Боаш.

Вниманию. 10-й номер уже выведен из обращения в итальянском "Наполи", где Марадона играл с 1984 до 1991 года. Именно аргентинец привел "Наполи" к двум чемпионствам в Италии.

Умер Диего Марадона: главное

Жизнь Марадоны оборвалась в среду, 25-го ноября, на 60-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.

Медики в течение двух часов боролись за жизнь Диего Марадоны, после чего констатировали смерть легенды. Хотя юрист Марадоны требует расследовать действия врачей.

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. 26 ноября с футболистом прощается весь спортивный мир.

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