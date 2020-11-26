Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб 26 ноября победил греческий АЕК в рамках 4 тура Лиги Европы.

АЭК – Заря 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаєв, 75, Юрченко, 86 (п)

Удаление: Шахов, 48 (АЕК)

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АЕК на правах хозяина поля лучше начал поединок, пишет 24 канал. Впрочем, греки не спешили с созданием острых моментов.

Правила игры афинского клуба быстро приняла "Заря", которая компактно оборонялась и не чуралась выбегать в атаки.

Свою возможность забить луганчане нашли на 28-й минуте. Команда Виктора Скрипника немалым количеством вышла в атаку, которую завершал Кочергин. Но Владислав с острой позиции попал в соперника.

Под занавес тайма Цыганикс выстрелил классным ударом, но мяч пролетел над перекладиной. А уже после перерыва дальний удар нанес Юрченко. На этот раз мяч пролетел мимо ворот.

Ключевой момент матча

На 48-й минуте АЕК остался в меньшинстве. Украинский футболист Евгений Шахов локтем ударил игрока "Зари" Иванисеню и увидел второй горчичник – удаление.

Греки попытались отреагировать на удаление своего игрока и создали острый момент. Танкович разрядил свою пушку, но Никита Шевченко совершил хороший сейв.

На 61-й минуте "Заря" воспользовалась большинством и вышла вперед. Цыганикс навесил в штрафную, где неудачно на выходе сыграл голкипер Атанасиадис. Мяч отскочил к Артему Громову, который переправил его в ворота.

Видео гола Громова

АЕК несмотря на численное меньшинство контролировал мяч и едва не сравнял счет на 68-й минуте. Сварнас наугад пробил издалека и казалось, что мяч летит за ворота. Но мяч попал в перекладину и едва не залетел в ворота Шевченко.

На 75-й минуте "Заре" удалось удвоить преимущество: после вбрасывания из-за боковой линии мяч транзитом от Иванисени оказался у Кабаева. Тот принял мяч и нанес красивый обводящий удар – 2:0.

Видео гола Кабаева

Под занавес матча "Заря" несколько начала терять "нить" игры под натиском греков. Острый момент был у Ливая, который из пределов штрафной пробил через себя. К счастью, мяч пролетел над воротами.

А на 85-й минуте свежий Лунёв заработал пенальти в ворота хозяев. Владлен Юрченко уверенно реализовал пенальти – 3:0. В итоге матч завершился с таким результатом и луганчане отомстили за домашнее поражение 4:1.

Благодаря победе "Заря" набирает первые очки в Лиге Европы. Впрочем, украинский клуб продолжит находиться на последней строчке. В следующем матче "Заря" 3-го декабря сыграет против английского "Лестера" в Запорожье.

АЕК – Заря видеообзор