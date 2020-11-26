Сын Марадоны попал в реанимацию: причина
В среду, 25 ноября, футбольный мир потерял легенду Диего Марадону. Его сын, который болеет коронавирусом, узнав известие о смерти отца был срочно переведен в реанимацию.
Известие о смерти легендарного аргентинца шокировало весь мир. Печальную новость о потере отца 34-летний сын игрока Диего Синагра узнал от журналиста "желтой прессы", который обратился к нему за комментарием. Об этом написал представитель СМИ Танкреди Палмьери в своем твиттер-аккаунте.
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Сейчас сын Марадоны находится в больнице, где лечится от коронавируса. После этой новости его здоровье резко ухудшилось, поэтому медикам пришлось перевести Диего-младшего в реанимацию.
Что известно о сыне Марадоны
Диего Синагра – внебрачный сын, родившийся в Неаполе (Италия). После его рождения легенда футбола отказывался от малыша, но в 2003 году Диего-младший таки познакомился с собственным отцом. А уже через четыре года Марадона признал его своим сыном.
Он хорошо скрывал сына, для представителей СМИ Марадона рассказал о ребенке аж в 2016 году. Синагра пошел по пути отца и стал футболистом, был воспитанником "Наполи" и "Дженоа". Также выступал за юношескую сборную Италии до 17 лет. Взрослая карьера его не впечатляет. Диего-младший играл в итальянской Серии D и вызывался за национальную сборную страны по пляжному футболу.
Смерть Диего Марадоны: главное
30 октября наставник отпраздновал свое 60-летие, а уже через три дня был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозге. Экс-игрок был вынужден перенести операцию из-за субдуральной гематомы. Уже 11 ноября его выписали.
После этого аргентинец поехал в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Уже через две недели, 25 ноября, Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы помочь легенде футбола. Диего госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти его не удалось.
Футбольное сообщество шокировано таким известием о смерти Марадоны. Звезды спорта выражают искренние соболезнования семье аргентинца.
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