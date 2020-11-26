В среду, 25 ноября, футбольный мир потерял легенду Диего Марадону. Его сын, который болеет коронавирусом, узнав известие о смерти отца был срочно переведен в реанимацию.

Известие о смерти легендарного аргентинца шокировало весь мир. Печальную новость о потере отца 34-летний сын игрока Диего Синагра узнал от журналиста "желтой прессы", который обратился к нему за комментарием. Об этом написал представитель СМИ Танкреди Палмьери в своем твиттер-аккаунте.

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Сейчас сын Марадоны находится в больнице, где лечится от коронавируса. После этой новости его здоровье резко ухудшилось, поэтому медикам пришлось перевести Диего-младшего в реанимацию.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Что известно о сыне Марадоны

Диего Синагра – внебрачный сын, родившийся в Неаполе (Италия). После его рождения легенда футбола отказывался от малыша, но в 2003 году Диего-младший таки познакомился с собственным отцом. А уже через четыре года Марадона признал его своим сыном.

Он хорошо скрывал сына, для представителей СМИ Марадона рассказал о ребенке аж в 2016 году. Синагра пошел по пути отца и стал футболистом, был воспитанником "Наполи" и "Дженоа". Также выступал за юношескую сборную Италии до 17 лет. Взрослая карьера его не впечатляет. Диего-младший играл в итальянской Серии D и вызывался за национальную сборную страны по пляжному футболу.

Смерть Диего Марадоны: главное

30 октября наставник отпраздновал свое 60-летие, а уже через три дня был госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозге. Экс-игрок был вынужден перенести операцию из-за субдуральной гематомы. Уже 11 ноября его выписали.

После этого аргентинец поехал в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Уже через две недели, 25 ноября, Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы помочь легенде футбола. Диего госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти его не удалось.

Футбольное сообщество шокировано таким известием о смерти Марадоны. Звезды спорта выражают искренние соболезнования семье аргентинца.