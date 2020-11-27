Сенсаційна перемога "Зорі", прощання з Марадоною: головні новини спорту 26 листопада
Луганська "Зоря" здобула першу перемогу в Лізі Європи. Весь світ прощається з Дієго Марадоною. Капітана Динамо Сергія Сидорчука дискваліфікували на три матчі. Такими були головні новини спорту 26 листопада
Сенсаційна перемога "Зорі"
Луганська "Зоря" програла три перші матчі в групі Ліги Європи. Грецькому АЕКу вдома луганчани поступилися 1:4. Та в Греції "Зорі" вдалося повною мірою взяти реванш – перемога 3:0.
Як це було "Зоря" сенсаційно розгромила грецький АЕК у Лізі Європи: відео
З рештою результатів матчів можна ознайомитися за посиланням.
Світ прощається з Марадоною
26 листопада по всьому світу відбулися акції прощання з легендарним Дієго Марадоною.
- Під час прощання вболівальники намагалися прорватися в президентський палац, де виставили труну з Марадоною.
- Юрист Марадони заявив, що швидка допомога на виклик їхала пів години. Тепер він вимагає провести розслідування.
- Стали відомі й останні слова Марадони.
- Футболістам пропонують відмовитися використовувати 10-й номер Марадони.
- А ось тут – підбірка яскравих фотографій Марадони поза футбольним полем. Таким ви його навряд чи бачили.
- Син Дієго Марадони потрапив до реанімації після смерті батька. Дієго Марадона молодший і так перебував в лікарні, адже в нього коронавірус.
- Інтернет-користувачі переплутали Марадону з Мадонною – співачка в соцмережах отримала коментарі зі словами співчуття.
Дискваліфікація Сидорчука
Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук не зможе допомогти київській команді у найближчих матчах. Все через грубий фол проти гравця "Шахтаря" Віктора Корнієнка. Через травму захисник не зіграє до кінця сезону.
Контрольно-дисциплінарний комітет дискваліфікував Сидорчука на три матчі. Одну гру з "Інгульцем" він вже пропустив. Тож не зіграє ще у двох найближчих матчах УПЛ.
Наступний бій Усика
Промоутер Олександр Красюк розповів, коли можна очікувати повернення на ринг українського супертяжа Олександра Усика. Українець зможе провести наступний поєдинок вже у квітні 2021 року.
Скільки українські тенісистки заробили у 2020 році
У 2020 році американка Софія Кенін найбільше збагатилась з усіх тенісисток світу, її бюджет поповнився понад 4 мільйонами доларів.
Натомість у сотню тенісисток, які заробили найбільше, увійшли одразу чотири українки. На першому місці – Еліна Світоліна (625 тисяч доларів). Далі йдуть Даяна Ястремська (486 тисяч доларів), Марта Костюк (322 тисяч доларів) та Катерина Козлова (263 тисячі доларів).
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