Луганська "Зоря" здобула першу перемогу в Лізі Європи. Весь світ прощається з Дієго Марадоною. Капітана Динамо Сергія Сидорчука дискваліфікували на три матчі. Такими були головні новини спорту 26 листопада

Сенсаційна перемога "Зорі"

Луганська "Зоря" програла три перші матчі в групі Ліги Європи. Грецькому АЕКу вдома луганчани поступилися 1:4. Та в Греції "Зорі" вдалося повною мірою взяти реванш – перемога 3:0.

Як це було "Зоря" сенсаційно розгромила грецький АЕК у Лізі Європи: відео

З рештою результатів матчів можна ознайомитися за посиланням.

Світ прощається з Марадоною

26 листопада по всьому світу відбулися акції прощання з легендарним Дієго Марадоною.

Дискваліфікація Сидорчука

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук не зможе допомогти київській команді у найближчих матчах. Все через грубий фол проти гравця "Шахтаря" Віктора Корнієнка. Через травму захисник не зіграє до кінця сезону.

Контрольно-дисциплінарний комітет дискваліфікував Сидорчука на три матчі. Одну гру з "Інгульцем" він вже пропустив. Тож не зіграє ще у двох найближчих матчах УПЛ.

Наступний бій Усика

Промоутер Олександр Красюк розповів, коли можна очікувати повернення на ринг українського супертяжа Олександра Усика. Українець зможе провести наступний поєдинок вже у квітні 2021 року.

Скільки українські тенісистки заробили у 2020 році

У 2020 році американка Софія Кенін найбільше збагатилась з усіх тенісисток світу, її бюджет поповнився понад 4 мільйонами доларів.

Натомість у сотню тенісисток, які заробили найбільше, увійшли одразу чотири українки. На першому місці – Еліна Світоліна (625 тисяч доларів). Далі йдуть Даяна Ястремська (486 тисяч доларів), Марта Костюк (322 тисяч доларів) та Катерина Козлова (263 тисячі доларів).