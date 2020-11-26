В четверг, 26 ноября, началась церемония прощаний с легендой футбола Диего Марадоной. Болельщики попытались без очереди прорваться во дворец, но на их пути встали полицейские.

С шести часов утра желающие уже занимали места в очереди, чтобы почтить память аргентинца Диего Марадоны. Несколько сотен фанатов еще с ночи обустроились возле президентского здания, чтобы быть первыми, сообщает La Nacion.

Стоит увидеть Прощание с Диего Марадоной: онлайн-трансляция

Все вроде бы продолжалось мирно. Пока несколько болельщиков не решили попытаться прорваться в здание через ограждение, но их остановили полицейские.

Некоторые из них таки устроили стычку с охранниками правопорядка. Церемония прощания с аргентинским игроком будет проходить 48 часов. Интересно, что возле дворца находятся болельщики многих клубов мира. Трогательное фото попало в интернет, где фанаты "Ривер Плейта" и "Бока Хуниорса" поддержали друг друга в такой тяжелый эмоциональный момент. Добавим, что поклонники этих команд являются настоящими врагами. Но общее горе объединило болельщиков.

Болельщики пришли попрощаться с Марадоной / Скрин TVPUBLICA