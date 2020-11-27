В четверг, 26 ноября, сыграли очередные матчи Лиги Европы. Их результаты – в обзоре Спорт24.

AEK – Заря 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 76, Юрченко, 86

Удаление: Шахов, 49 (АЕК)

Луганская "Заря" взяла реванш у АЕКа за домашнее поражение, и разгромила соперника на выезде. Правда луганчанам "помог" украинец Евгений Шахов, который в начале второго тайма получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно.

Это первая победа "Зари" на групповом этапе Лиги Европы. И она оставляет шанс украинской команде побороться за выход в раунд плей-офф.

Подробнее "Заря" сенсационно разгромила греческий АЕК в Лиге Европы: видео

Брага – Лестер 3:3

Голы: Эльмусрати, 4, Паулиньо, 24, Франсержиу, 90 – Барнс, 9, Томас, 79, Варди, 90 + 5

Голевое безумие устроили соперники "Зари" по группе. "Лестер" выиграл три предыдущих матча и планировал в этой игре оформить досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы. Но команда чуть не проиграла. "Брага" была близка к победе, когда забила третий гол в ворота соперника в компенсированное арбитром время. Но на пятой добавленной минуте Варди спас для "Лестера" ничью.

Вольфсберг – Динамо (Загреб) 0:3

Голы: Маер, 60, Петкович, 75, Іванушец, 90+1

Гент – Црвена Звезда 0:2

Голы: Петрович, 2, Милунович, 58

На этот матч наиболее украинская команда в Бельгии вышла лишь с одним украинцем в составе – Романом Безусом. Роман Яремчук пропускал эту игру из-за коронавируса. Пропускал этот матч и Игорь Пластун. И сам матч закончился поражением "Гента".

Карабах – Сивасспор 2:3

Голы: Зоубир, 8, Матич, 51 – Коне, (пен), 79, Кайоде, 58

ЛАСК – Антверпен 0:2

Голы: Рафаэлов, 53, Геркенс, 83

Удаление: Траурен, 50 (ЛАСК)

Евгений Чеберко весь матч просидел на скамейке запасных, а его команда уступила дома, играя почти весь второй тайм в меньшинстве.

Слован (Либерец) – Хоффенхайм 0:2

Голы: Баумгартнер, 77, Крамарич, 89

Еще одно поражение комадны украинца. На этот раз "Слован" Тараса Качарабы уступил немецкому "Хоффенхайму".

Лилль – Милан 1:1

Голы: Бамба, 65 – Кастильехо, 46

Маккаби (Тель-Авив) – Вильярреал 1:1

Голы: Пешич, 47 – Баена, 45

Удаление: Саборит, 89 (Маккаби)

Мольде – Арсенал 0:3

Голы: Пепе, 50, Нелсон, 55, Балгун, 83

Спарта (Прага) – Селтик 4:1

Голы: Ганцко, 27, Юлиш, 38, 80, Плавшич, 90+4 – Эдуар, 15

ЦСКА (Москва) – Фейеноорд 0:0

Удаление: Йоргенсен, 48 (Фейеноорд)

ЦСКА (София) – Янг Бойз 0:1

Гол: Нсаме, 34

22:00. АЗ Алкмар – Реал Сосьедад

22:00. Байер (Леверкузен) – Хапоэль (Беэр-Шева)

22:00. Гранада – Омония

22:00. Дандолк – Рапид (Вена)

22:00. Наполи – Риека

22:00. Ницца – Славия (Прага)

22:00. ПСВ-ПАОК

22:00. Рейнджерс – Бенфика

22:00. Стандард – Лех (Познань)

22:00. Тоттенхэм – Лудогорець

22:00. ЧФР Клуж – Рома