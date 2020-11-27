Лига Европы: результаты матчей и видео голов 26 ноября
В четверг, 26 ноября, сыграли очередные матчи Лиги Европы. Их результаты – в обзоре Спорт24.
AEK – Заря 0:3
Голы: Громов, 61, Кабаев, 76, Юрченко, 86
Удаление: Шахов, 49 (АЕК)
Луганская "Заря" взяла реванш у АЕКа за домашнее поражение, и разгромила соперника на выезде. Правда луганчанам "помог" украинец Евгений Шахов, который в начале второго тайма получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно.
Это первая победа "Зари" на групповом этапе Лиги Европы. И она оставляет шанс украинской команде побороться за выход в раунд плей-офф.
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Брага – Лестер 3:3
Голы: Эльмусрати, 4, Паулиньо, 24, Франсержиу, 90 – Барнс, 9, Томас, 79, Варди, 90 + 5
Голевое безумие устроили соперники "Зари" по группе. "Лестер" выиграл три предыдущих матча и планировал в этой игре оформить досрочный выход в 1/16 финала Лиги Европы. Но команда чуть не проиграла. "Брага" была близка к победе, когда забила третий гол в ворота соперника в компенсированное арбитром время. Но на пятой добавленной минуте Варди спас для "Лестера" ничью.
Вольфсберг – Динамо (Загреб) 0:3
Голы: Маер, 60, Петкович, 75, Іванушец, 90+1
Гент – Црвена Звезда 0:2
Голы: Петрович, 2, Милунович, 58
На этот матч наиболее украинская команда в Бельгии вышла лишь с одним украинцем в составе – Романом Безусом. Роман Яремчук пропускал эту игру из-за коронавируса. Пропускал этот матч и Игорь Пластун. И сам матч закончился поражением "Гента".
Карабах – Сивасспор 2:3
Голы: Зоубир, 8, Матич, 51 – Коне, (пен), 79, Кайоде, 58
ЛАСК – Антверпен 0:2
Голы: Рафаэлов, 53, Геркенс, 83
Удаление: Траурен, 50 (ЛАСК)
Евгений Чеберко весь матч просидел на скамейке запасных, а его команда уступила дома, играя почти весь второй тайм в меньшинстве.
Слован (Либерец) – Хоффенхайм 0:2
Голы: Баумгартнер, 77, Крамарич, 89
Еще одно поражение комадны украинца. На этот раз "Слован" Тараса Качарабы уступил немецкому "Хоффенхайму".
Лилль – Милан 1:1
Голы: Бамба, 65 – Кастильехо, 46
Маккаби (Тель-Авив) – Вильярреал 1:1
Голы: Пешич, 47 – Баена, 45
Удаление: Саборит, 89 (Маккаби)
Мольде – Арсенал 0:3
Голы: Пепе, 50, Нелсон, 55, Балгун, 83
Спарта (Прага) – Селтик 4:1
Голы: Ганцко, 27, Юлиш, 38, 80, Плавшич, 90+4 – Эдуар, 15
ЦСКА (Москва) – Фейеноорд 0:0
Удаление: Йоргенсен, 48 (Фейеноорд)
ЦСКА (София) – Янг Бойз 0:1
Гол: Нсаме, 34
22:00. АЗ Алкмар – Реал Сосьедад
22:00. Байер (Леверкузен) – Хапоэль (Беэр-Шева)
22:00. Гранада – Омония
22:00. Дандолк – Рапид (Вена)
22:00. Наполи – Риека
22:00. Ницца – Славия (Прага)
22:00. ПСВ-ПАОК
22:00. Рейнджерс – Бенфика
22:00. Стандард – Лех (Познань)
22:00. Тоттенхэм – Лудогорець
22:00. ЧФР Клуж – Рома
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