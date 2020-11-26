Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук не сможет помочь киевский команде еще в двух ближайших матчах чемпионата Украины. Полузащитник получил трехматчевую дисквалификацию.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для футболіста "Динамо" Сергія Сидорчука, якого було вилучено в матчі із "Шахтарем" (8 листопада). Про це інформує сайт УАФ.

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Як відомо, Сидорчук грубо збив оборонця "Шахтаря" Віктора Корнієнка. Гравець зазнав травми і не зіграє до кінця 2020 року.

Сидорчук отримав дискваліфікацію на три матчі через жорсткість порушення. Гравцю "Динамо" загрожувала дискваліфікація на 4 поєдинки.

Ще на один матч капітан "Динамо" дискваліфікований умовно.

До уваги. Сидорчук у матчі з "Шахтарем" отримав 5-е вилучення за "Динамо" у матчах УПЛ. Це антирекорд у складі "Динамо" – більшу кількість разів не вилучали жодного гравця київського клубу.

Як матчі пропустить Сидорчуку

Сидорчук вже відбув один матч дискваліфікації, адже не зіграв у 10 турі проти "Інгульця". Окрім дискваліфікації, футболіст пропускав гру через коронавірус.

Сергій не допоможе "Динамо" у матчі 11 туру проти "Ворскли", який відбудеться 28 листопада. Також Сидорчук не зіграє проти "Маріуполя" 5-го листопада.