Матиас Морли, юрист футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, раскрыл подробности смерти легендарного игрока. Морли потребует расследовать смерть Марадоны, ведь, по его словам, Диего не предоставили надлежащую помощь.

Матиас Морли подверг критике врачей, которые должны были следить за Марадоной. Об этом сообщает Infobae.

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Это преступный идиотизм

Юрист Марадоны заявил, что его клиент в течение 12 часов был лишен помощи.

"Непонятно, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься", – заявил Морли.

Он также сообщил, что скорая ехала к Марадоне полчаса. Он будет настаивать, чтобы дело о смерти Марадоны расследовали.

Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без сожаления,

– заявил Морли, сославшись на отчет о смерти прокуратуры муниципалитета Сан-Исидро.

Умер Диего Марадона: главное

Жизнь легенды мирового футбола оборвалась в среду, 25 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.

В итоге у Марадоны остановилось сердце. Легенде стало хуже в 10:00 утра. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Диего Марадоны, после чего констатировали смерть футбольной легенды.

В начале ноября Марадона попал в больницу, где ему успешно сделали операцию на головном мозге.

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. 26 ноября с футболистом прощается весь спортивный мир.