Сборная Украины по футболу, к сожалению, получила техническое поражение, а футбольный мир потерял Диего Марадону. Обзор главных новостей спорта за 25 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Умер Диего Марадона

В возрасте 60 лет умер бывший футболист Диего Марадона. Легендарный футболист сборной Аргентины, итальянского "Наполи" и испанской "Барселоны" умер 25 ноября, пишет 24 канал.

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Недавно аргентинца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Бывший футболист перенес операцию.

25 ноября Марадоне стало плохо в его доме в районе Сан-Андрес. Несколько карет "скорой" подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти Диего не удалось.

По информации СМИ, у Марадоны перестало биться сердце.

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С легендарным футболистом прощается весь спортивный мир. Свои соболезнования выразили Криштиану Роналду, Лионель Месси, Андрей Шевченко и многие другие.

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Техническое поражение Украины В УЕФА 25 ноября официально вынесли решение по матчу 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина. Поединок не состоялся 17 ноября, поскольку украинская команда быа отправлена на карантин. Сборной Украины по футболу присудили техническое поражение (3:0). Из-за этого результата Украины покинула элитный дивизион Лиги наций (А). Кстати Шевченко отказался комментировал решение УЕФА присудить поражение Украины Украинская сборная впервые сыграла в дивизионе A, ведь в 2018 году смогла занять первое место в лиге A. В УЕФА решили, что матч Швейцария – Украина не состоялся по вине украинской команды. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) планируют подать апелляцию в CAS. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, комментируя решение, заявил, что в УЕФА использовали худший вариант. Зато швейцарская сторона рада, что их команда останется в дивизионе A. Хотя там подчеркнули, что хотели, чтобы игра состоялась.

Позорное поражение "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" снова был бит "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов. В Германии "горняки" уступили с разгромным счетом 4:0.

Немцы открыли счет на 17-й минуте. Кривцов в штрафной сбил француза Маркуса Тюрама. Удар с отметки точно исполнил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.

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У середине тайма "жеребцы" удвоили преимущество: Эльведи удачно сыграл во время углового и ударом головы поцелил в угол.

Перед самым перерывом Эмболо ударом через себя поиздевался над обороной "Шахтера" – 3:0. В середине второго тайма Вендт навесил в штрафную "Шахтер" со стандарта и мяч оказался в воротах Пятова, хотя никто к нему не притронулся. В итоге – 4:0.

"Шахтер" после 4 туров набрал 4 очка.

Неожиданный соперник для Усика

Украинский боксер Александр Усик узнал, с кем может встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о потенциальных соперниках Усика, если Джошуа откажется от пояса WBO.

33-летний украинец, который является обязательным претендентом на титул WBO, сможет выйти на ринг с победителем боя Даниэль Дюбуа – Джо Джойс.

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Хирн заявил, что Джошуа может отказаться от этого пояса, если в WBO заставят его провести поединок с Усиком в первой части 2021 года. Такое развитие событий может помешать провести бой с Тайсоном Фьюри.

"Победитель боя Дюбуа – Джойс станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что этот титул соответствует их уровню бокса. Им нужно получить еще несколько побед для закрепления своего статуса на этом уровне. Победитель боя может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", – заявил Хирн.

Предыдущий бой Усик провел 31 октября 2020 года и единогласным решением судей победил Дерека Чисору.