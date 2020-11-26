Смерть Марадоны, техническое поражение Украины: главные новости спорта 25 ноября
Сборная Украины по футболу, к сожалению, получила техническое поражение, а футбольный мир потерял Диего Марадону. Обзор главных новостей спорта за 25 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.
Умер Диего Марадона
В возрасте 60 лет умер бывший футболист Диего Марадона. Легендарный футболист сборной Аргентины, итальянского "Наполи" и испанской "Барселоны" умер 25 ноября, пишет 24 канал.
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Недавно аргентинца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Бывший футболист перенес операцию.
25 ноября Марадоне стало плохо в его доме в районе Сан-Андрес. Несколько карет "скорой" подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти Диего не удалось.
По информации СМИ, у Марадоны перестало биться сердце.
В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С легендарным футболистом прощается весь спортивный мир. Свои соболезнования выразили Криштиану Роналду, Лионель Месси, Андрей Шевченко и многие другие.
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Позорное поражение "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" снова был бит "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов. В Германии "горняки" уступили с разгромным счетом 4:0.
Немцы открыли счет на 17-й минуте. Кривцов в штрафной сбил француза Маркуса Тюрама. Удар с отметки точно исполнил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.
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У середине тайма "жеребцы" удвоили преимущество: Эльведи удачно сыграл во время углового и ударом головы поцелил в угол.
Перед самым перерывом Эмболо ударом через себя поиздевался над обороной "Шахтера" – 3:0. В середине второго тайма Вендт навесил в штрафную "Шахтер" со стандарта и мяч оказался в воротах Пятова, хотя никто к нему не притронулся. В итоге – 4:0.
"Шахтер" после 4 туров набрал 4 очка.
Неожиданный соперник для Усика
Украинский боксер Александр Усик узнал, с кем может встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о потенциальных соперниках Усика, если Джошуа откажется от пояса WBO.
33-летний украинец, который является обязательным претендентом на титул WBO, сможет выйти на ринг с победителем боя Даниэль Дюбуа – Джо Джойс.
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Хирн заявил, что Джошуа может отказаться от этого пояса, если в WBO заставят его провести поединок с Усиком в первой части 2021 года. Такое развитие событий может помешать провести бой с Тайсоном Фьюри.
"Победитель боя Дюбуа – Джойс станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что этот титул соответствует их уровню бокса. Им нужно получить еще несколько побед для закрепления своего статуса на этом уровне. Победитель боя может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", – заявил Хирн.
Предыдущий бой Усик провел 31 октября 2020 года и единогласным решением судей победил Дерека Чисору.
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