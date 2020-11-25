Донецкий "Шахтер" вновь разгромно уступил "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов. Украинская команда проиграла "Боруссии" 25 ноября в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

Боруссия М – Шахтер 4:0

Голы: Штиндль, 17, (п), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77

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Ход матча

Уже на 5-й минуте неудержимые "жеребцы" могли выйти вперед, пишет 24 канал. Эмболо вышел один на один с Пятовым, но украинский голкипер выиграл свою дуэль.

На 16-й минуте "Боруссия" заработала право пенальти: Кривцов в штрафной сбил француза Маркуса Тюрама. Удар с отметки четко выполнил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.

Уже через 5 минут немцы могли удвоить преимущество. После дальнего удара Эмболо "Шахтер" спасла стойка. Пятов уже ничем не мог помочь в моменте.

В середине тайма немцы удвоили преимущество: Эльведи классно сыграл во время углового и ударом головой попал в ближний угол. А уже перед самым перерывом Эмболо ударом через себя поиздевался над обороной "Шахтера" – 3:0.

После перерыва Марко Розе несколько успокоил своих "лошадей", которые, видимо, решили сэкономить силы на следующие матчи. В итоге темп матча упал, но "Шахтеру" не удалось этим воспользоваться.

После футбольного затишья "Боруссия" забила четвертый гол. Вендт навесил в штрафную "Шахтер" со стандарта и мяч оказался в воротах Пятова, хотя никто к нему не прикоснулся.

Под занавес игры все шансы забить гол престижа имел Матвиенко. После углового Николай в упор "расстреливал" Зоммера, но швейцарец отбил мяч. Также Зоммер выручил партнеров после удара Тете в компенсированное время.

В итоге "Боруссия" отстояла счет 4:0 и набрала важные три очка.

За два тура до завершения группового этапа "Боруссия" лидирует в группе B с 8 очками в активе. "Шахтер" набрал 4 балла и следующий матч сыграет 1 декабря против "Реала".

Боруссия М – Шахтер видеообзор