Шевченко отказался комментировал решение УЕФА присудить поражение Украине
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые отреагировал на решение УЕФА. Сборной Украины 25 ноября присудили техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.
Андрей Шевченко отказался комментировать решение УЕФА. Зато наставник украинской команды поблагодарил игроков и болельщиков. Об этом сообщает 24 канал.
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Не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат,
– написал Шевченко в твиттере.
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