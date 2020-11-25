Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые отреагировал на решение УЕФА. Сборной Украины 25 ноября присудили техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.

Андрей Шевченко отказался комментировать решение УЕФА. Зато наставник украинской команды поблагодарил игроков и болельщиков. Об этом сообщает 24 канал.

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Не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат,

– написал Шевченко в твиттере.

Switzerland-Ukraine 3:0.

I am not going to comment on the decision of UEFA.

I just want to thank the coaching team, medical staff, UAF, all football players of our team and fans for the high professionalism and unity with the team .

We are not responsible for the result. pic.twitter.com/XhkXzpHr29 — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020

Внимание. Сборная Украины из-за технического поражения покинула дивизион А Лиги наций. Украина и Швейцария набрали по 6 очков. Но Швейцария имеет лучшую статистику забитых и пропущенных голов в очных матчах с Украиной.

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