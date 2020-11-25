Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 25 ноября
В среду, 25 ноября, сыграли очередные матчи Лиги чемпионов. Их результаты и видеообзоры – в материале Спорт24.
Боруссия (Менхенгладбах) – Шахтер 4:0
Голы: Штиндль, 17, (п), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77
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Видео лучших моментов матча Боруссия – Шахтер
Олимпиакос (Пирей) – Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 36
Видео гола Фодена
22:00. Атлетико – Локомотив (Москва)
22:00. Аякс – Мидтьюлланн
22:00. Бавария – Зальцбург
22:00. Интер – Реал
22:00. Ливерпуль – Аталанта
22:00. Марсель – Порту
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