Подаст ли Украина апелляцию на решение УЕФА присудить поражение в матче со Швейцарией
В среду, 25-го ноября, сборная Украины по футболу узнала решение УЕФА относительно отмененного матча со Швейцарией. Украинской команде присудили техническое поражение.
УЕФА решил присудить техническое поражение команде Андрея Шевченко, ведь считает, что игра не состоялась по вине Украины. Украинская ассоциация футбола подаст апелляцию, информирует глава УАФ Андрей Павелко.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли УАФ обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА... Да, Украинская ассоциация футбола будет оспаривать это решение! Мы будем бороться за сборную до конца!!!️,
– сообщил глава УАФ Павелко.
Генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий ранее рассказал, что решение можно обжаловать в САЅ (международная судебная организация, созданная для решения путем арбитража споров в спорте).
Стоит внимания Это очень опасный прецедент: Павелко о решении УЕФА присудить Украине поражение
Что известно о техническом поражении Украине?
17 ноября матч между Швейцарией и Украиной в Люцерне был отменен из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины. Украинскую делегацию отправили на карантин, хотя наша сторона была готова сыграть матч. УЕФА присудил Украине техническое поражение, считая, что игра не состоялась по вине украинской стороны.
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