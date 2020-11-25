Украинский боксер Дмитрий Митрофанов получил шанс побороться за первый чемпионский титул в профессиональной карьере. Он будет сражаться за титул WBO Oriental.

Бой Митрофанова за титул WBO Oriental состоится 18 декабря в Киеве. Однако из-за пандемии вечер бокса пройдет без зрителей.

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Кто именно будет соперником украинца, пока неизвестно.

Для Митрофанова это будет одиннадцатый бой на профессиональном ринге. Он получил девять побед (пять из них – нокаутом), еще один бой закончился вничью.

На любительском уровне Митрофанов выстроил неплохую карьеру – победа на Универсиаде, бронза чемпионата Европы, золото чемпионата Украины. Он выступал во Всемирной серии бокса за "Украинских атаманов".

К этому бою Митрофанов будет готовиться в Киеве под руководством своего тренера Вадима Казанина.