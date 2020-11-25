Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о потенциальных соперниках Александра Усика. Если Энтони Джошуа откажется от пояса WBO, тогда украинец сможет выйти на ринг с победителем боя Даниэль Дюбуа – Джо Джойс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа. Эдди Хирн заявил, что Джошуа мож отказаться от этого пояса, если WBO заставят его провести поединок с боксером из Украины в первой части 2021 года, сообщает boxing247.com.

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Следующие соперники Усика

Такое развитие событий может помешать провести бой с Тайсоном Фьюри. Сам Энтони хочет провести бой против земляка, поэтому противостояние с Александром станет для него проблемой.

В противном случае Усик будет его оспаривать в поединке с другим претендентом, место которого и может занять победитель боя Дюбуа – Джойс.

"Победитель боя Дюбуа – Джойс станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что этот титул соответствует их уровню бокса. Им нужно одержать еще несколько побед для закрепления своего статуса на этом уровне. Победитель боя может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", – заявил Хирн.

Боксеры поспорят за вакантный пояс чемпиона Европы, также на кону будет стоять титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.

Статистика побед лучше в карьере 23-летнего Дюбуа, который в 15 поединках показал 100 – процентный показатель – 15 побед (14-нокаутом). А вот в активе Джойса также максимальный результат – 11 побед в 11 боях (10 – нокаутом).

Кто такой Джо Джойс?

Британский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. Серебряный призер Олимпийских игр-2016, чемпион Европейских игр, бронзовый призер чемпионата мира и Европы. Участник команды "British Lionhearts" в полупрофессиональной лиге WSB.

Что известно о Даниэле Дюбуа

Ранее сообщалось, что Усик может выйти на ринг, чтобы провести поединок с британцем. Дюбуа занимает вторую строчку в рейтинге WBO.

Боксер из Великобритании не знает вкуса поражений. Он был участником юношеских Олимпийских игр (2014) среди любителей. В профессионалах становился чемпионом по версии WBS Silver (с 2019 до сегодня), WBO International (с 2019 до сегодня), WBO Global (2019). Чемпион Великобритании (с 2019 по Сегодня).

Усик – Джошуа: что известно о потенциальном бое

31 октября непобедимый украинский боксер Александр Усик провел свой второй поединок в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Британец крепко стоял на ногах и заставил украинца провести на ринге все 12 раундов. По единогласному решению судей победу отдали Александру.

Усик продолжает быть обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

Британец уже 12 декабря встретится с Кубратом Пулевым. Победитель противостояния должен дать бой Усику.