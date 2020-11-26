Збірна України з футболу, на жаль, отримала технічну поразку, а футбольний світ втратив Дієго Марадону. Огляд головних новин спорту за 25 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Помер Дієго Марадона

У віці 60 років помер колишній футболіст Дієго Марадона. Легендарний футболіст збірної Аргентини, італійського "Наполі" та іспанської "Барселони" помер 25 листопада, пише 24 канал.

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Нещодавно аргентинця госпіталізували з крововиливом у мозок. Колишній футболіст переніс операцію.

25 листопада Марадоні стало погано у його будинку в районі Сан-Андрес. Декілька карет "швидкої" під'їхали до будинку, щоб надати йому допомогу, але врятувати Дієго не вдалося.

За інформацією ЗМІ, у Марадони перестало битися серце.

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. З легендарним футболістом прощається весь спортивний світ. Свої співчуття висловили Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Андрій Шевченко та багато інших.

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Технічна поразка України В УЄФА 25 листопада офіційно винесли рішення щодо матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна. Поєдинок не відбувся 17-го листопада, оскільки українську команду було відправлено на карантин. Збірній України з футболу присудили технічну поразку (3:0). Через цей результат Україна покинула елітний дивізіон Ліги націй (А).

До речі Шевченко відмовився коментував рішення УЄФА присудити поразку Україні

Українська збірна вперше зіграла у дивізіоні A, адже у 2018 році змогла посісти перше місце у лізі A.

В УЄФА вирішили, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини української команди. В Українській асоціації футболу (УАФ) планують подати апеляцію у CAS.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, коментуючи рішення, заявив, що в УЄФА використали найгірший варіант.

Натомість швейцарська сторона рада, що їх команда залишиться у дивізіоні A. Хоча там вкотре підкреслили, що хотіли, аби гра відбулася.

Ганебна поразка "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" знову був битий "Боруссією" Менхенгладбах у Лізі чемпіонів. У Німеччині "гірники" поступилися з розгромним рахунком 4:0.

Німці відкрили рахунок на 17-й хвилині. Кривцов у штрафному збив француза Маркуса Тюрама. Удар з позначки влучно виконав нападник збірної Німеччини Ларс Штіндль.

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У середині тайму "жеребці" подвоїли перевагу: Ельведі вдало зіграв під час кутового та ударом головою поцілив у кут.

Перед самою перервою Емболо ударом через себе познущався з оборони "Шахтаря" – 3:0. У середині другого тайму Вендт навісив у штрафний "Шахтар" зі стандарту і м'яч опинився у воротах Пятова, хоча ніхто до нього не доторкнувся. У підсумку – 4:0.

"Шахтар" після 4 турів набрав 4 очки.

Несподіваний суперник для Усика

Український боксер Олександр Усик дізнався, з ким може зустрітися у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про потенційних суперників Усика, якщо Ентоні Джошуа відмовиться від поясу WBO.

33-річний українець, який є обов'язковим претендентом на титул WBO, зможе вийти на ринг з переможцем бою Даніель Дюбуа – Джо Джойс.

До речі Український боксер Митрофанов проведе перший бій за чемпіонський пояс

Хірн заявив, що Джошуа може відмовитись від цього поясу, якщо в WBO змусять його провести поєдинок з Усиком у першій частині 2021 року. Такий розвиток подій може завадити провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

"Переможець бою Дюбуа – Джойс стане чемпіоном Великої Британії та Європи. Гадаю, що цей титул відповідає їх рівню боксу. Їм потрібно здобути ще декілька перемог для закріплення свого статусу на цьому рівні. Переможець бою може зустрітись з Олександром Усиком та поборотись за вакантний титул чемпіона світу", – заявив Хірн.

Попередній бій Усик провів 31 жовтня 2020 року та одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.