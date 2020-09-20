Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме, а футболист Гарет Бэйл покинул мадридский "Реал". Главные новости спорта за 19 сентября читайте в дайджесте.

Поражение Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия). Об этом сообщает 24 канал.

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В четвертьфинале шестая ракетка мира сенсационно проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая в рейтинге занимает 19-е место.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 6:0)

На старте матча теннисистки демонстрировали равную игру, хотя Свитолина выглядела агрессивнее. Свитолина не смогла реализовать 6 брейк-пойнтов. В 4-м гейме украинка проиграла гейм на своей подаче.

Это позволило 21 – летней Вондроушовой выиграть первую партию – 6:3.

Проигранная первая партия негативно повлияла на настроение украинки, которая слишком быстро сложила оружие. Во втором сете Свитолина не выиграла ни одного гейма и разгромно уступила 6:0.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина видеообзор

"Динамо" выстрадало победу над " Львовом"

Киевское "Динамо" 19-го сентября в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) победило "Львов". Тяжелую победу "бело-синим" принес точный удар Николая Шапаренко со штрафного.

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Наставник киевлян Мирча Луческу выпустил резервистов на игру и уже после первого тайма вынужден был делать замены. За весь первый тайм "Динамо" почти не создало угрозы у ворот "Львова".

Сразу после перерыва наставник "Динамо" Мирча Луческу решился на 4 замены. Сидорчук, Буяльский, Шапаренко и Цыганков появились вместо Андриевского, Леднева, Шепелева и Цитаишвили.

Благодаря пасу свежего Цыганкова Супряга заработал пенальти. Цыганков уверенно реализовал удар с отметки. Однако "Львов" очень быстро ответил точным ударом Челича.

Победу киевлянам в конце игры обеспечил Николай Шапаренко. Сначала хавбек забил со штрафного, а затем ассистировал Супряге.

Бейл покинул "Реал"

Звездный футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл вернулся в чемпионат Англии. Валлийский полузащитник перешел в лондонский "Тоттенхэм". Бэйл будет выступить за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. Бэйл выбрал 9-й номер.

Для валлийского футболиста "Тоттенхэм" не чужой клуб. Гарет выступал за "шпор" с 2007 до 2013 года. В составе "шпор" Гарет отыграл 203 матча и забил 56 голов и отдал 58 результативных передач.

"Реал" приобрел Гарета за рекордные к тому времени 100 миллионов евро. За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. С "Реалом" Бэйл четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

"Шпоры" подписали Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон также стал игроком"Тоттенхэма". "Шпоры" приобрели защитника, который подписал контракт до 2025 года.

Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 миллионов евро.

Шахов вернулся в Грецию

Футболист сборной Украины Евгений Шахов вернулся в чемпионат Греции. Украинский полузащитник стал игроком футбольного клуба АЕК.

Контракт между сторонами подписан на два года с опцией продления еще на год.

АЕК не раскрывает финансовые детали сделки. Известно, что контракт Шахова с итальянским "Лечче" был рассчитан до 30 июня 2021 года.

По данным Transfermarkt, стоимость украинца составляет полтора миллиона евро. Как договорились "Лечче" и АЕК – не известно.

Статистика Шахова

В минувшем сезоне украинский хавбек провел 24 игры в Серии А за "Лечче". В активе украинца один гол и 4 результативные передачи.

По итогам сезона "Лечче" вылетел из высшего итальянского дивизиона.

Шахов перешел в "Лечче" летом 2019 года из греческого клуба ПАОК. За АЕК выступает бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский.

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