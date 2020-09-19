Футболист сборной Украины Евгений Шахов вернулся в чемпионат Греции. Украинский полузащитник стал игроком футбольного клуба АЕК.

Детали трансфера

Контракт между сторонами подписан на два года с опцией продления еще на год. Об этом информирует АЕК.

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АЕК не раскрывает финансовые детали соглашения. Известно, что контракт Шахова с итальянским "Лечче" был рассчитан до 30 июня 2021 года.

По данным Transfermarkt, стоимость украинца составляет полтора миллиона евро. Как договорились "Лечче" и АЕК – неизвестно.

Статистика Шахова

В прошлом сезоне украинский хавбек провел 24 игры в Серии А за "Лечче". В активе украинца один гол и 4 результативных передачи.

По итогам сезона "Лечче" вылетел из высшего итальянского дивизиона.

Шахов перешел в "Лечче" летом 2019 из греческого клуба ПАОК. За АЕК выступает бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский.