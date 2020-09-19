Умер футболист Атви: ему в голову попала пуля во время похорон жертв взрыва в Бейруте
Известный ливанский футболист Мохамед Атви скончался, после того, как почти месяц пролежал в реанимации. Ему в голову попала пуля, которую выпустили во время похорон жертв взрыва в порту Бейрута.
32-летний Мохамед Атви получил смертельное ранение 21 августа, когда прогуливался по району Бейрута. В это время там проходили похороны одной из жертв взрыва в порту, который произошел 4 августа. Тогда погибло около 180 человек, еще тысячи получили ранения.
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В Ливане является распространенной стрельба во время празднований или траурных процессий. Одна из пуль, выпущенных во время похорон, и попала Атви в голову.
Футболиста сразу госпитализировали. Семья требовала проведения расследования. Но, по данным Al Jazeera, никто так и не был задержан.
18 сентября Атви скончался, так и не придя в сознание.
- Мохамед Атви всю жизнь выступал за клубы Ливана. Играл на позиции полузащитника.
- Трижды выигрывал чемпионат страны.
- Провел три матча за сборную Ливана.
- 1 октября ему должно было исполниться 33 года.