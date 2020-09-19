Известный ливанский футболист Мохамед Атви скончался, после того, как почти месяц пролежал в реанимации. Ему в голову попала пуля, которую выпустили во время похорон жертв взрыва в порту Бейрута.

32-летний Мохамед Атви получил смертельное ранение 21 августа, когда прогуливался по району Бейрута. В это время там проходили похороны одной из жертв взрыва в порту, который произошел 4 августа. Тогда погибло около 180 человек, еще тысячи получили ранения.

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В Ливане является распространенной стрельба во время празднований или траурных процессий. Одна из пуль, выпущенных во время похорон, и попала Атви в голову.

During the funeral is of a victim from the Lebanese port explosion, and due to shooting by the Lebanese forces randomly in the air, a stray bullets badly injuried the football player from Al Ansar Team Mohammed Atwi in his head. pic.twitter.com/4VUNUIbn40 — Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 21, 2020

Футболиста сразу госпитализировали. Семья требовала проведения расследования. Но, по данным Al Jazeera, никто так и не был задержан.

18 сентября Атви скончался, так и не придя в сознание.