Киевское "Динамо" 19-го сентября в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) победило "Львов". Тяжелую победу "бело-синим" принес точный удар Николая Шапаренко со штрафного.

Динамо – Львов 3:1

Голи: Циганков, 47 (п), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челич, 62

Удаление: Миуби, 84 (Львов)

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Футболисты "Динамо" могут радоваться, что болельщики не имели возможности попасть на матч, ведь негативный свист мог бы заглушить каждого. За весь первый тайм "Динамо" практически не создал остроты у ворот пока худшей команды чемпионата, пишет 24 канал.

Аж на 39-й минуте "бело-синим" удалось провести первую акцентированную атаку. Леднев отдал Вербичу на ход и тот нанес удар, но точно в руки голкиперу. Еще через минуту Цитаишвили накрутил защитника и выкатил на Шепелева. Владимир пробил из пределов штрафной, но удар на себя взял защитник "Львова".

Терпение Луческу лопнуло

Сразу после перерыва наставник "Динамо" Мирча Луческу решился на 4 замены. Сидорчук, Буяльский, Шапаренко и Цыганков появились вместо Андриевского, Леднева, Шепелева и Цитаишвили.

И как говорят в известном футбольном симуляторе, "замена сработала". Виктор Цыганков отдал на ход Супряге, которого сбили в штрафной – пенальти. Цыганков уверенно исполнил наказание – 1: 0.

Видео гола Цыганкова

На 57 минуте Миколенко неожиданно для самого себя ворвался в штрафную гостей. До последнего не веря в свой шанс, Виталий долго принимал решение и с убойной позиции пробил выше ворот.

Через три минуты свой момент имел Супряга: Цыганков выполнил прекрасный навес, и Владислав пробил в падении. Литовченко смог отбить мяч.

Ответ "Львова"

На 62-й минуте "Львов" неожиданно сравнял счет. После подачи со штрафного защитники "Динамо" разрешили пробить Кравчуку. Бущан отразил его удар, но Челич затолкал мяч за линию ворот "Динамо".

Видео гола Челича

Через 4 минуты вывести "Динамо" вперед мог Цыганков. Виктор откликнулся на передачу Бущана и пробил по воротам "Львова". Литовченко сумел отразить сложный удар.

Через минуту на ударной позиции был Супряга, но форвард не замкнул прострел Цыганкова. "Львов" ответил острым ударом Клименчука: мяч после его удара едва не залетел под перекладину.

На 84-й минуте защитник "Львова" Миуби увидел перед собой вторую желтую карточку и был удален с поля. За что защитник получил наказание – не известно, ведь арбитр назначил штрафной в пользу гостей.

Гений Шапаренко

В конце встречи "Динамо" заработало острый стандарт перед штрафной гостей. Львовяне тянули время, фолили, хитрили с заменами... Столько грехов "Динамо" простить не могло.

Шапаренко, который при Луческу возродился, как феникс из пепла, элегантно исполнил штрафной. Литовченко отбить мяч не смог – 2:1.

Видео гола Шапаренко

Точку в матче поставил Супряга. Шапаренко, словно Хави отыграл защитника и тонко в штрафной нашел Владислава. Последний вогнал мяч в сетку – 3:1.

Видео гола Супряги

Теперь "Динамо" имеет немного времени, чтобы перевести дух и подготовиться к Лиге чемпионов. Уже 23-го сентября киевляне сыграют в плей-офф квалификации против бельгийского "Гента".

Турнирная таблица УПЛ