Украинский теннисист Сергей Стаховский планирует выступить на Открытом чемпионате Франции. Но спортсмен со значительными трудностями добрался до Парижа.

"Ролан Гаррос" стартует в понедельник, 21 сентября. Украинский теннисист Сергей Стаховский во Францию добирался самолетом. Однако с первой попытки полететь в него не удалось.

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У Стаховского были билеты на рейс польской авиакомпании LOT, но его не впустили на рейс из-за "недостаточного количества документов для поездки". Как утверждает Стаховский, у него были все необходимые документы, в том числе и от организаторов турнира.

Thank you @LOTPLAirlines for not letting me board your plane on the way to @rolandgarros... by saying that I don’t have sufficient documents to travel!!! With 2 EU residences and tons of official invitations . #wtf — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 16, 2020

В комментарии к сообщению Стаховского в твиттере пришел представитель LOT, и заявил, что Стаховского не пустили на рейс, ведь при резервации он подал украинский паспорт. Теннисист спросил, какое это имело значение, ведь у него также были две вида на жительство в странах ЕС, а также результаты двух тестирований на коронавирус (один из тестов он прошел за 16 часов до полета).

What does one have to do with another? Permanent EU resident with Ukrainian passport is an issue only for Polish institutions... somehow Amsterdam and Paris I even didn’t need to show my Invitations and prove my intentions upon arrival. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 16, 2020

По словам Стаховского, у него не было таких проблем в аэропортах Парижа и Амстердама.

В Париж Стаховский таки добрался. Однако сделал это другой авиакомпанией.