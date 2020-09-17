Стаховский мог пропустить Ролан Гаррос: теннисиста не пустили на самолет из-за украинского паспо
Украинский теннисист Сергей Стаховский планирует выступить на Открытом чемпионате Франции. Но спортсмен со значительными трудностями добрался до Парижа.
"Ролан Гаррос" стартует в понедельник, 21 сентября. Украинский теннисист Сергей Стаховский во Францию добирался самолетом. Однако с первой попытки полететь в него не удалось.
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У Стаховского были билеты на рейс польской авиакомпании LOT, но его не впустили на рейс из-за "недостаточного количества документов для поездки". Как утверждает Стаховский, у него были все необходимые документы, в том числе и от организаторов турнира.
В комментарии к сообщению Стаховского в твиттере пришел представитель LOT, и заявил, что Стаховского не пустили на рейс, ведь при резервации он подал украинский паспорт. Теннисист спросил, какое это имело значение, ведь у него также были две вида на жительство в странах ЕС, а также результаты двух тестирований на коронавирус (один из тестов он прошел за 16 часов до полета).
По словам Стаховского, у него не было таких проблем в аэропортах Парижа и Амстердама.
В Париж Стаховский таки добрался. Однако сделал это другой авиакомпанией.