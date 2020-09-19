Звездный футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл вернулся в чемпионат Англии. Валлийский полузащитник перешел в лондонский "Тоттенхэм".

Детали трансфера

Бэйл будет выступить за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".

Кстати "Ливерпуль" официально объявил о трансфере Тиаго Алькантары из "Баварии"

Бэйл выбрал 9-й номер. Для валлийского футболиста "Тоттенхэм" не чужой клуб.

Гарет выступал за "шпор" с 2007 до 2013 года. В составе "шпор" Гарет отыграл 203 матча и забил 56 голов и отдал 58 результативных передач.

"Реал" приобрел Гарета за рекордные к тому времени 100 миллионов евро. За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. С "Реалом" Бэйл четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

"Шпоры" подписали Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон также стал игроком"Тоттенхэма". "Шпоры" приобрели защитника, который подписал контракт до 2025 года.

Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 миллионов евро.