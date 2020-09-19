Шовковский рассказал, покинет ли сборную Украины из-за выборов
Александр Шовковский, помощник наставника сборной Украины по футболу, идет в политику. Несмотря на это бывший вратарь "Динамо" не планирует покидать сборную Украины.
Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР". Об этом сообщает 24 канал.
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Шовковский не покинет сборную
В своем инстаграме 45-летний Шовковский сообщил, что покидать работу в сборной Украины не входит в его планы.
В частности, помощник Андрея Шевченко в комментариях написал, что не бросил команду. Шовковский заявил, что он не планирует быть народным депутатом.
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Поэтому он может законно совмещать работу политика и футбольного тренера.
Если Шовковский попадет в Киевский городской совет, то будет работать на общественных началах.
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Что известно о Шовковском?
Выдающийся вратарь в истории "Динамо" и сборной Украины. Шовковский всю карьеру провел в "Динамо" - с 1993 до 2016 года.
В активе Шовковского ряд украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины, по количеству матчей в истории "Динамо", по количеству матчей в Лиге чемпионов.
45-летний Шовковский – единственный вратарь, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Александр не пропустил ни одного гола в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.
С сентября 2018 Шовковский входит в тренерский штаб сборной Украины.