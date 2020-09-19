Виктор Выхрист – Габриэль Энгуема: где смотреть третий бой украинца в профи
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист после перерыва из-за карантина возвращается на ринг. Следующий бой Выхрист проведет 20 сентября в Днепре против испанского боксера Габриеля Энгуемы.
Поединок состоится 20 сентября в Днепре в рамках боксерского шоу от Top Boxing Generation, пишет 24 канал.
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Поединок в прямом эфире покажет телеканал Xsport. Начало трансляции вечера бокса из Днепра – в 19:00.
Соперник Виктора встречался с Усиком
На счету 36-летнего испанца 19 поединков, 10 из которых – победные. Шесть поединков Энгуема выиграл нокаутом.
Испанец несколько раз был участником тренировочного лагеря непобедимого Александра Усика.
Непобедимый Выхрист
Для 28-летнего Выхрист это будет третий поединок после перехода в профессиональный бокс.
Виктор дебютировал в феврале 2020 года. Он за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.
Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова.