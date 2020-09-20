Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися у півфінал турніру в Римі, а футболіст Гарет Бейл покинув мадридський "Реал". Головні новини спорту за 19 вересня – читайте у дайджесті.

Поразка Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал турніру WTA у Римі (Італія). Про це повідомляє 24 канал.

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У чвертьфіналі шоста ракетка світу сенсаційно програла чешці Маркеті Вондроушовій, яка у рейтингу посідає 19-е місце.

Маркета Вондроушова – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 6:0)

На старті матчу тенісистки демонстрували рівну гру, хоча Світоліна виглядала агресивніше. Світоліна не змогла реалізувати 6 брейк-пойнтів. У 4-у геймі українка програла гейм на своїй подачі.

Це дозволило 21-річній Вондроушовій виграти першу партію – 6:3.

Програна перша партія негативно вплинула на настрій українки, яка надто швидко склала зброю. У другому сеті Світоліна не виграла жодного гейму та розгромно поступилася 6:0.

Маркета Вондроушова – Еліна Світоліна відеоогляд

"Динамо" вистраждало перемогу над "Львовом"

Київське "Динамо" 19-го вересня у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) перемогло "Львів". Важку перемогу "біло-синім" приніс точний удар Миколи Шапаренка зі штрафного.

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Наставник киян Мірча Луческу випустив резервістів на гру і вже після першого тайму вимушений був робити заміни. За весь перший тайм "Динамо" майже не створило загрози біля воріт "Львова".

Відразу по перерві наставник "Динамо" Мірча Луческу наважився на 4 заміни. Сидорчук, Буяльський, Шапаренко та Циганков з'явилися замість Андрієвського, Лєднєва, Шепелєва та Цитаїшвілі.

Завдяки пасу свіжого Циганкова Супряга заробив пенальті. Циганков впевнено реалізував удар з позначки. Однак "Львів" дуже швидко відповів точним ударом Челіча.

Перемогу киянам наприкінці гри забезпечив Микола Шапаренко. Спершу хавбек забив зі штрафного, а згодом асистував Супрязі.

Бейл покинув "Реал" Зірковий футболіст мадридського "Реала" Гарет Бейл повернувся у чемпіонат Англії. Валлійський півзахисник перейшов у лондонський "Тоттенхем". Бейл буде виступити за лондонський клуб на правах оренди до кінця сезону-2020/21. Бейл вибрав 9-й номер.

Для валлійського футболіста "Тоттенхем" не чужий клуб. Гарет виступав за "шпор" з 2007 до 2013 року. У складі "шпор" Гарет відіграв 203 матчі і забив 56 голів та віддав 58 результативних передач.

"Реал" придбав Гарета за рекордні на той час 100 мільйонів євро. За "Реал" Бейл провів 251 матч, забив 105 голів та віддав 68 результативних передач. З "Реалом" Бейл чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

"Шпори" підписали Регілона

Захисник "Реала" Серхіо Регілон також став гравцем "Тоттенхема". "Шпори" придбали оборонця, який підписав контракт до 2025 року.

Лондонці, як повідомлялося, заплатять за трансфер 30 мільйонів євро.

Шахов повернувся у Грецію

Футболіст збірної України Євген Шахов повернувся у чемпіонат Греції. Український півзахисник став гравцем футбольного клубу АЕК.

Контракт між сторонами підписано на два роки з опцією продовження ще на рік.

АЕК не розкриває фінансові деталі угоди. Відомо, що контракт Шахова з італійським "Лечче" був розрахований до 30 червня 2021 року.

За даними Transfermarkt, вартість українця складає півтора мільйона євро. Як домовилися "Лечче" та АЕК – не відомо.

Статистика Шахова

У минулому сезоні український хавбек провів 24 гри в Серії А за "Лечче". В активі українця один гол та 4 результативні передачі.

За підсумками сезону "Лечче" вилетів з вищого італійського дивізіону.

Шахов перейшов у "Лечче" влітку 2019 року з грецького клубу ПАОК. За АЕК виступає колишній футболіст збірної України Дмитро Чигринський.