Командой, которая в этом сезоне еще не теряла очки, является полтавская "Ворскла" В третьем туре УПЛ в субботу, 19 сентября, она обыграла на выезде "Александрию". Та закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

Александрия – Ворскла 0:2

Голы: Стапанюк, 24, Пуцлин, 52

Хотя именно хозяева поля активнее начали игру. Они пытались исправиться за неожиданное поражение в прошлом туре "Миная". А также поздравить главного тренера команды Владимиру Шарану накануне исполнилось 49 лет.

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Однако все попытки александрийцев отличиться в этом матче терпели неудачу. Довольно уверенно в рамке ворот "Ворсклы" действовал Резник.

Зато чуть ли не первый удар в створ ворот "Александрии" стал голевым. После навеса в штрафной площади защитники хозяев не слишком удачно выбили мяч. Его подхватил Степанюк и нанес удар в угол ворот.

"Александрия" бросилась сравнивать счет, но потлавчани довольно уверенно действовали в защите. И однажды даже поймали соперника на контратаке. Но гол Кулача не засчитали из-за офсайда.

Во втором тайме территориальная инициатива была на стороне "Александрии". Но гол забили игроки "Ворсклы". Пердута получил заброс на фланг, обыграл соперника и прострелил вдоль линии ворот. И никем не прикрытый Пуцлин без проблем переправил мяч в ворота. А если бы это сделал не он, то прострел Пердуты мог запереть Якубу, которого тоже никто не накрыл.

Все, на что удосужилась "Александрия" до конца матча – удар в крестовину в исполнении Грицука. Остальное время особых моментов хозяева создать не сумели.

Поэтому "Ворскла" побеждает в третьем подряд матче УПЛ с начала сезона. И закрепляется на первом месте в турнирной таблице. "Александрия" же восьмая.