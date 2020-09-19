Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает подогревать интерес к поединку с Дереком Чисорой. Украинец записал очередное обращение к Чисоре.

В своем Инстаграме 33-летний Усик опубликовал видео с тренировки. Об этом сообщает 24 канал.

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На видео Усик кричит: "Дерек, я иду за тобой!" Причем Сергей Лапин, тренер Усика, наносит боксеру тяжелые удары по туловищу.

Александр продемонстрировал, что может держать удар и одновременно обращаться к британскому боксеру.

До этого Усик уже записывал видео и спрашивал Чисору, как у него дела. 36-летний Чисора также поинтересовался, как поживает украинец.

Усик-Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой вроде бы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.