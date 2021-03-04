В рамках Кубка Украины сезона-2020/2021 состоялись матчи стадии 1/4 финала, а Элина Свитолина победила в Дохе. Обзор главных новостей спорта за 3 марта – в дайджесте Спорт 24.

Результаты Кубка Украины

3-го марта состоялись матчи четвертьфинала Кубка Украины. Лишь в одном матче между Вересом и Зарей победитель определился в основное время. Выход в следующий раунд оформила Заря, одержав тяжелую победу со счетом 2:1.

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Еще тяжелее далась победа Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины. Киевская команда и Колосс из Ковалевки не смогли забить хотя бы один гол за 120 минут. Судьба путевки определилась в серии пенальти, где Колос от победы отделял всего один гол.

Но Динамо в критический момент выстояло и одержало победу.

Драматичными были еще два поединка. Александрия, как и Динамо, вырвала путевку в полуфинал в серии пенальти. Команда Владимира Шарана в меньшинстве выстояла против Днепра-1.

Главная сенсация произошла в Киеве, где Шахтер встречался с Агробизнесом. "Горняки" также провели на поле 120 минут, но потерпели минимальное поражение 1:0. Агробизнес впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины!

Кто сыграет в полуфинале

Заря

Динамо

Александрия

Агробизнес

Свитолина победила в Дохе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начала выступление на турнире WTA Qatar Total Open в Дохе (Катар). Свитолина разгромила японку Мисаки Дои.

Соперницы провели на корте 1 час и 5 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки.

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Свитолина выиграла подачу соперницы уже во втором гейме и уверенно брала свои геймы. В шестом гейме Свитолина сделала еще один брейк и довела сет до великой победы.

В начале второй партии соперницы обменялись геймами, а затем Элина выиграла четыре гейма подряд. При счете 1:5 Дои сумела взять свою подачу, но уже в следующем гейме Свитолина завершила матч победой.

Путевку в полуфинал Элина оспорит в противостоянии с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси, взявшей верх над немкой Лаурой Зигемунд – 6:4, 6:2.

Умер Юрий Розанов

Известный российский спортивный комментатор Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет из-за болезни. Он длительное время боролся с онкологическим заболеванием.

Летом 2020 года комментатор рассказывал, что в какой-то момент состояние его здоровья улучшилось, однако впоследствии рак вернулся.

Что известно о Юрии Розанове

Он был известным российским комментатором на футбольных и хоккейных матчах. Свою карьеру начал еще в 1996 году.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за болезни. Однако вернулся к работе с ноября 2019 года, продолжая лечение.

В течение 2012 – 2014 годов работал в Украине, в частности комментировал Евро-2012.

В 2018 году его признали победителем в номинации "Лучший спортивный комментатор года" по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов".

Джошуа и Фьюри договорились о бое

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа приблизились к тому, чтобы официально объявить о своем бое. Чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа согласовали детали контракта на поединок.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сообщил, что контракты на 2 боя между Фьюри и Джошуа согласованы.

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По словам Арума, не осталось никаких организационных вопросов. Сообщается, что стороны подписывают все контракты, после чего будет сделано официальное объявление.

Арум не сообщил ни дату, ни место первого поединка.

По предварительной информации, бой между Фьюри и Джошуа может состояться в мае – июне 2021 года. На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.