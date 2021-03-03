Ровненский Верес и луганская Заря в среду, 3 марта, встретились в Киеве в рамках 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Победу на стадионе "Авангард" вырвала Заря.

Верес – Заря 1:2

Голы: Шестаков, 18 (п) – Иванисеня, 25, Кочергин, 52

Удаления: Панасенко, 76 (Верес)

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Со стартовых минут обе команды предложили настоящую бескомпромиссную кубковую игру на выбывание. Первым не выдержал Никита Полюлях. Футболист Вереса получил травму и покинул поле на 16 минуте. Его заменил Валерий Кучеров.

Обмен голами

Уже через минуту Верес компенсировал потерю на поле преимуществом на табло. Владлен Юрченко не по правилам сыграл в собственной штрафной, высоко подняв ногу – пенальти.

Удар с отметки на 18 минуте уверенно реализовал Михаил Шестаков.

Видео гола Шестакова

Первый момент Заря создала на 22 минуте. Шахаб из пределов штрафной пробивал в угол, но защитник заблокировал удар. Впрочем, в момент удара арбитр поднял флажок на линии.

Преимущество ровненского клуба держалась до 25 минут. Виновник пенальти Юрченко остро навесил со штрафного. После этого Иванисеня сумел добить мяч в пустые ворота.

Видео гола Иванисени

Верес несмотря на пропущенный гол не стал вешать нос. Хозяева поля продолжили смело атаковать и имели прекрасный шанс на 35 минуте. В частности, Гегедош в штрафной обыграл защитника и выстрелил обводным ударом. Звезду спас каркас ворот.

Победа со скрипом

Сразу после перерыва Вересу удалось отличиться. После удара Кучерова нападающий Вереса Гегедош пропустил мяч на Шестакова. Тот сразу переправил мяч в ворота. Впрочем, рефери усмотрел офсайд и отменил гол. На повторе возникают сомнения, был ли Шестаков вне игры.

Буквально за несколько минут Заря впервые в матче вышла вперед. Кочергин получил мяч далеко от штрафной Вереса и, не встретив сопротивления, приблизился к владениям Когута. Футболист Зари решил нанести дальний удар и не прогадал – мяч оказался в сетке!

Видео гола Кочергина

На 64 минуте угрозу у ворот Зари вновь создал Гегедош. Он вошел в штрафную гостей с левого фланга и пробил в ближний угол. К сожалению для Гегедоша, именно там стоял Василь, который и отвел угрозу.

На 73 минуте похоронить шансы Вереса мог Юрченко. Кабаев на краю штрафной посадил на пятую точку защитника и с лицевой линии прострелил вдоль ворот. Перед пустыми воротами был Юрченко, и Владлен чудом не попал по мячу.

Через 3 минуты шансы Вереса на успех ухудшились. Панасенко сорвал опасную атаку Зари ценой фола на Шахабе. Арбитр показал игроку горчичник, который был для него вторым – удаление.

Кроме численного большинства, Заря еще и получила опасную позицию для штрафного удара. Юрченко мастерски перебросил стенку, но Когут совершил эффектное спасение.

В конце игры Верес пошел ва-банк, стремясь отыграться. Поэтому в защите ровненчан были разрывы, которыми пользовалась Заря. Луганчане создали еще несколько моментов, чтобы отличиться, но счет так и не изменили.

Прервать поединок решили фанаты, которые зажгли файеры и стадион накрыла дымовая завеса. Арбитр на несколько минут остановил игру.

В итоге Заря отстояла преимущество и одержала победу. Команда Виктора Скрипника первой вышла в полуфинал. 3 марта состоятся еще три матчей четвертьфинала:

Динамо – Колос

Агробизнес – Шахтер

Днепр-1 – Александрия

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится уже в четверг, 4 марта.