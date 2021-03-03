Известный российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер 3 марта во возрасте 59 лет из-за болезни. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Летом 2020 года комментатор рассказывал, что в какой-то момент состояние его здоровья улучшилось, однако впоследствии рак вернулся. Читайте также Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать,

– написал Моссаковский. Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021 Что известно про Юрия Розанова Он был комментатором на футбольных и хоккейных матчах.

С сентября 2012 года по апрель 2014 года работал на каналах "Медиа Группа Украина" – ТРК "Украина", "Футбол".

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за болезни. Однако вернулся к работе с ноября 2019 года, продолжая лечение.

В течение 2012 – 2014 лет работал в Украине, в частности комментировал Евро-2012.

В 2018 году его признали победителем в номинации "Лучший спортивный комментатор года" по версии "Российской ассоциации спортивных комментаторов".