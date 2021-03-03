Днепр-1 и Александрия встретились 3 марта в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команды не смогли определить более сильного в основное время, поэтому довели игру до серии пенальти. Удача была на стороне Александрии.

Днепр-1 – Александрия 1:1 (3:4 по пенальти)

Голы: Булеца, 79 – Третьяков, 62

Удаление: Гречишкин, 75 (Александрия)

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После того как в четвертьфиналы прошли Динамо и Заря, за путевку в следующий раунд боролись Днепр-1 и Александрия. Поединок в Днепре лучше начали хозяева.

Уже на 4 минуте Довбык вышел на ударную позицию в штрафной гостей и пробил в угол. Но Юрий Панькив совершил отличное спасение.

Второй опасный момент в игре снова был у Довбыка. Игрок Днепра-1 пробил после навеса Дубинчака. Выстрелу Довбыка совсем немного не хватило точности.

После перерыва побеспокоил Юрия Панькива уже Игнатенко. После подачи с углового игрок Днепра-1 пробил головой и Панькив только со второй попытки зафиксировал мяч в своих руках.

Пока хозяева расточали свои возможности, Александрия продемонстрировала прекрасную реализацию. Игнатенко во время билдапа своей команды отдал неудачную передачу, которую перехватил Третьяков. Игрок Александрии пробежал несколько метров и нанес дальний удар точно в угол – 1:0.

Видео гола Третьякова

Днепр-1 имел шанс отыграться сразу. Назаренко вышел на ударную позицию в штрафной и пробил, но Панькив снова был на высоте.

На 75 минуте свою команду подвел Дмитрий Гречишкин. Хавбек Александрии наработал на вторую желтую карточку и был удален с поля.

Хозяева поля довольно быстро реализовали большинство. На 79 минуте Сергей Булеца воспользовался тем, что защитник Александрии выбил мяч на него. Закарпатец принял мяч и нанес удар точно в угол 1:1.

Видео гола Булецы

Через несколько минут Довбык мог вывести днепрян вперед. Он, словно Эрлинг Голанд расшатал защитников, но пробил выше ворот.

На 83 минуте Ситало после ошибки Дугласа на левом фланге прострелил в штрафную хозяев, куда набегал Мирошниченко. Игрок Александрии несмотря на сопротивление соперника нанес удар. Сарнавский спас свою команду.

В основное время команды не смогли определить более сильного, поэтому провели еще 30 минут овертайма. Но дополнительные полчаса все равно не позволили узнать, кто же выйдет в полуфинал.

Таким образом, судьба путевки в 1/2 финала определилась в серии пенальти. Фортуна была на стороне Александрии. Днепр-1 не смог реализовать 2 пенальти.