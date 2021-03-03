В среду, 3 марта, Шахтер и Агробизнес разыграли путевку в полуфинал Кубка Украины по футболу. Победителем противостояния на стадионе им. Лобановского сенсационно стал Агробизнес – 1:0.

Агробизнес – Шахтер 1:0 ДЧ

Гол: Семенец, 90

Нереализованный пенальти: Алан Патрик, 52 (Шахтер)

Удаление: Хочолава, 109 (Шахтер)

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На 37-й минуте Петров сумел выиграть мяч у Антонио перед чужой штрафной, пробросил мимо Пятова, но Кривцов сумел подстраховать. Шахтер также создал свой момент в первом тайме – Патрик пробил со входа в левый фланг штрафной, но Мозиль перевел мяч в сторону от ворот.

После перерыва главный арбитр дал желтую карточку Соломону якобы за симуляцию во время рывка мимо Мозиля, который вышел на перехват заброса на вход в правый фланг штрафной. Однако впоследствии, VAR заставил отменить свое решение Бойко. Уже Мозиль получил желтую и заработал пенальти в собственные ворота.

Алану Патрику не удалось переиграть Мозиля с 11-метрового расстояния.

Видео пенальти Патрика

Буквально через минуту мяч оказался в воротах Шахтера – Сергей Петров забил в контратаке, но рефери не засчитал гол, считая, что был офсайд. Бойко посоветовался с арбитром VAR и оставил решение в силе.

На 73-й минуте Мозиль потянул удар Патрика из пределов штрафной. Хорошая атака с участием Тете и Дентинью, вышедших на замену. Также впоследствии Тете пробил рядом с крестовиной после сольного прохода.

В конце основного времени события в матче набрали максимальные обороты. Сначала Тете подал со стандарта в левом фланге, а Дентиньо ударом головой всадил мяч в верхний каркас.

На 90+2-й минуте перекладина спасла уже Шахтер. Пятов перевел в правую штангу удар головой от Семенца из центра штрафной. В основное время команды так и не смогли определить, кто сильнее.

Дополнительное время

В первом экстратайме Агробизнес неожиданно открыл счет во встрече. Семенец вышел на свидание с Пятовым, получив пас с правого фланга от Бойчука, после чего пробил над ногой голкипера сборной Украины.

Видео гола Семенца

Второй экстратайм начался с давления Шахтера. Кривцов пробивал головой после подачи с углового, в ворота не попал, но на добивании оказался Тете. Удар бразильца пришелся в штангу, а затем уже Дентиньо пробил в защитника.

Позже Тайсон ворвался в штрафную сквозь трех защитников и пробил в дальний угол, но Мозиль потянул и переправил мяч на угловой.

На 109-й минуте матча Шахтер внезапно остался в меньшинстве. Хочолава получил вторую желтую за отмашку от Семенца в верховой борьбе в центре поля.

Видео удаления Хочолавы

К концу матча эмоции немного утихли и Агробизнес удержал победный счет на табло. Шахтер сенсационно покинул розыгрыш Кубка Украины на стадии 1/4 финала.

Агробизнес – Шахтер видеообзор